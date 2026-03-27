Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı yeni düzenleme hazırlığına göre, 30 milyon TL ve üzeri tapu devirlerinde hem alıcı hem de satıcı taraf için avukat bulundurma şartı geliyor. Düzenleme özellikle Alanya’daki lüks konut ve ticari gayrimenkul satışları açısından yakından takip ediliyor.

Türkiye genelinde yüksek bedelli gayrimenkul satışlarını ilgilendiren yeni bir uygulama gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği heyetiyle yaptığı görüşmede, 12. Yargı Paketi kapsamında tapu işlemlerinde 30 milyon liranın üzerindeki devirlerde iki taraf için de avukat zorunluluğu getirilmesinin planlandığını açıkladı. Açıklamaya göre düzenleme, özellikle yüksek meblağlı işlemlerde tarafların hukuki güvenliğini artırmayı hedefliyor.

ALANYA’DA HANGİ İŞLEMLERİ ETKİLEYEBİLİR?

Yeni uygulama doğrudan tüm satışları kapsamıyor. Açıklanan çerçeveye göre yalnızca değeri 30 milyon TL ve üzerinde olan tapu işlemleri bu zorunluluğun içinde yer alacak. Bu nedenle Alanya’da özellikle lüks villa satışları, büyük çaplı arsa devirleri, otel ve ticari gayrimenkul işlemleri bu başlık altında öne çıkabilir. Düzenleme henüz yasalaşmış bir hüküm olarak değil, 12. Yargı Paketi çalışmaları içinde duyurulan bir hazırlık olarak kamuoyuna yansıdı.

AVUKAT ZORUNLULUĞU NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bakan Gürlek’in açıklamasında, 12. Yargı Paketi’nde avukatlara yönelik özel düzenlemeler üzerinde çalışıldığı belirtildi. Aynı açıklamada, yüksek bedelli tapu işlemlerinde iki taraf için avukat zorunluluğunun da bu kapsamda yer alacağı ifade edildi. Buradaki temel amaç; sözleşme şartlarının açık kurulması, tarafların hak kaybı yaşamaması ve olası ihtilafların en baştan azaltılması olarak değerlendiriliyor

ALANYA’DA ALIM SATIM YAPACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Alanya gibi yabancı yatırımcının, yüksek segment konut projelerinin ve ticari gayrimenkul hareketliliğinin yoğun olduğu bir pazarda, bu tür bir düzenleme pratikte yeni bir masraf kalemi kadar yeni bir güvenlik filtresi de anlamına geliyor. Özellikle milyonluk işlemlerde tarafların sadece fiyat ve tapu devri değil; şerh, ipotek, vekalet kapsamı, ödeme planı, vergi yükümlülüğü ve sözleşme dili gibi ayrıntıları da daha dikkatli kontrol etmesi gerekecek.

Bir başka ifadeyle, Alanya’da yüksek bedelli bir villa ya da ticari taşınmaz alacak kişi artık sadece “tapuda işlem tamam mı” sorusuna değil, “hukuki riskler tam olarak temizlendi mi” sorusuna da yanıt aramak zorunda kalacak. Bu da piyasada daha kontrollü bir dönem başlatabilir.

DÜZENLEME HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Hayır. Mevcut açıklamalara göre konu, 12. Yargı Paketi içinde planlanan bir düzenleme olarak duyuruldu. Yani uygulamanın kesinleşmesi için yasa teklifinin şekillenmesi, Meclis sürecinin tamamlanması ve yürürlük detaylarının netleşmesi gerekiyor. Bu yüzden Alanya’da yakın zamanda yüksek tutarlı bir tapu işlemi yapacakların, resmi mevzuat metni yayımlanmadan kesin hüküm varmış gibi hareket etmemesi önemli görülüyor.

ALANYA PİYASASINDA NASIL BİR ETKİ BEKLENİYOR?

Gayrimenkul sektöründe bu tür adımlar genelde iki sonuç doğuruyor: Bir yandan işlem maliyetini artırıyor, diğer yandan da özellikle büyük paranın döndüğü satışlarda güven duygusunu güçlendiriyor. Alanya gibi yabancıya satış, yatırım amaçlı alım ve yüksek segment konut hareketliliğinin öne çıktığı ilçelerde, düzenlemenin ilk etkisi muhtemelen işlem hazırlıklarının daha detaylı yapılması olacak.

Bu da biraz şu anlama geliyor. Tapu günü gelip imza atmak tek başına yeterli olmayacak. Dosya önceden hazırlanacak, tarafların temsil şekli netleşecek, hukuki sorumluluk daha görünür hale gelecek.

Kısacası Alanya’da yüksek bedelli ev, arsa ya da ticari mülk alım satımı düşünenlerin önümüzdeki süreçte 12. Yargı Paketi’ne ilişkin resmi adımları yakından izlemesi gerekecek.