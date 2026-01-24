Antalya’yı yasa boğan olay, Alanya’nın komşu ilçesi Aksu’da, Boztepe Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Bölgedeki bir ailenin üç çocuğundan en küçüğü olan 3 yaşındaki Berra Berhu, kardeşleriyle birlikte evlerinin yakınında oyun oynuyordu. Ancak çocukların oyunu, Berra’nın bir anda dengesini kaybederek sulama tahliye kanalına düşmesiyle saniyeler içinde kâbusa dönüştü. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan küçük çocuğun ardından kardeşleri, panik ve korku içinde ailelerine koşarak durumu haber verdi.

ZAMANLA YARIŞ HÜZÜNLE BİTTİ

Ailenin feryadı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD personeli sevk edildi. Alanya ve çevre ilçelerde de sıkça gündeme gelen sulama kanalı tehlikesi, bu kez Aksu’da can pazarına yol açtı. Ekipler, küçük çocuğu canlı bulabilmek umuduyla kanal boyunca geniş çaplı bir seferberlik başlattı. Ancak umutlu bekleyiş, saat 13.00 sularında yerini derin bir acıya bıraktı.

MENFEZİN ALTINDA BULUNDU

Suyun akış yönünde yapılan titiz taramalar sonucunda ekipler, kahreden manzarayla karşılaştı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, kanaldaki bir menfezin altında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan minik bedenin bulunmasıyla olay yerinde büyük üzüntü hakim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.