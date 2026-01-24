Antalya’da otomobilin yaptığı kazada 2 kez takla attı: 2 yaralı

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme getirdiği taşkın riski, yaşanan sel felaketiyle bir kez daha somut şekilde ortaya çıktı.

“Uyarılar Dikkate Alınmadı”

CHP’li Kaya, Üleşik Deresi’nin tamamen ıslah edilmesi gerektiğini ve yoğun yağışlar başlamadan önce gerekli önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını daha önce defalarca dile getirdiğini hatırlattı. Ayrıca Sarıkavak Mahallesi’nde planlanan Kömür Ocağı Göleti’nin, dağdan gelen suların dere üzerindeki baskısını azaltarak taşkın riskine karşı önemli bir koruma sağlayacağını vurguladı.

“Çiftçinin Zararı Eksiksiz Karşılanmalı”

Sel sonrası açıklama yapan Aykut Kaya, hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması gerektiğini belirtti. Kaya, çiftçilerin zararlarının TARSİM sigortası bulunup bulunmadığına bakılmaksızın karşılanmasının şart olduğunu ifade ederek, borcu bulunan üreticilerin kredi borçlarının da faizsiz şekilde ertelenmesi çağrısında bulundu.

Islah ve Gölet Projeleri İçin Acil Çağrı

Üleşik Deresi başta olmak üzere Kumluca genelindeki dere ıslah çalışmalarının ve gerekli gölet projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti. Kaya, bölge halkının ve çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.