Aksu’da lavaboya gideceğini söyleyerek ayrılan Ali Biçer, polis ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim bulundu.

AKSU’DA ENDİŞE YARATAN KAYIP

Antalya’nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi’nde günlerdir haber alınamayan 11 yaşındaki Ali Biçer, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu sağ olarak bulundu. Küçük çocuğun bulunması, ailesi ve yakınları için büyük bir rahatlama oldu.

SERADAN AYRILDI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Edinilen bilgilere göre, 5. sınıf öğrencisi olan Ali Biçer, 26 Ocak Pazartesi günü ailesiyle birlikte serada bulunduğu sırada annesine lavaboya gideceğini söyledi. Kısa süreliğine ayrılan Ali, daha sonra eve gitti, montunu aldı ve evden aşağı doğru yürüyerek uzaklaştı. O andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

AİLE EMNİYETE BAŞVURDU

Uzun süre çocuğa ulaşamayan aile, durumu Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri bölgede ve şehir genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

OTOGAR DETAYI ÇÖZDÜ

Yapılan incelemelerde, Ali Biçer’in Antalya Otogarı’ndan Adana’ya giden bir otobüse bindiği tespit edildi. Çocuğun Adana’daki yüz tanıma sistemi kameralarına yansımasının ardından, Adana’da görev yapan ekipler harekete geçti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekipleri tarafından Adana’da bulunan Ali Biçer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun bulunması, ailesi ve yakın çevresinde büyük sevinç yarattı.