ALANYA Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların şehir içi ulaşımını rahatlatacak bir uygulamayı hayata geçiriyor. Yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait tüm otoparklar bayram süresince ücretsiz hizmet verecek. Uygulama kapsamında, Ramazan Bayramı’nın birinci gününden itibaren geçerli olmak üzere toplam 3 gün boyunca otoparklardan herhangi bir ücret alınmayacak. Belediye yetkilileri, bu kararın bayram ziyaretleri ve şehir içi hareketliliğin yoğunlaşacağı günlerde vatandaşlara kolaylık sağlamayı amaçladığını belirtti. (Gülser YİĞİT)

