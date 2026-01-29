21 Ocak günü meydana gelen olayda annesi Fatma Demircan'dan bir süredir haber alamayan Gülay G. polis ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre, Fatma Demircan, torunlarından biri olan Volkan G.,(47) ile bir süredir birlikte yaşıyordu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Diğer yandan annesinden haber alamayan Gülay G. ile oğlu Volkan G., kendi imkanlarıyla Fatma Demircan'ı Arnavutköy Balaban Köyü'nde aramaya başladı.

'BEN İYİ BİR ADAM OLAMADIM'

Arama çalışmalarının ardından tekrar ailenin evine giden ekipler, daha önceden de sabıkası bulunan Volkan G.'yi bilekleri kesilmiş halde buldu. Öte yandan Volkan G.'nin bıraktığı notta 'ben iyi bir adam olamadım, diğer tarafta kendimi affettireceğim, ben çok kötü bir insanım' yazdığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Volkan G., tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

'SANA BİRAZ HAVA ALDIRACAĞIM'

Polis ekiplerine çelişkili ifade verdiği tespit edilen Volkan G.'nin kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G.'de gözaltına alındı. Başlatılan çalışmalar kapsamında Volkan G.'nin ailesine anneannesi için Kırklareli'nde bir huzur evi bulduğunu, 45 bin lira aylık ücreti ödemeleri gerektiğini söylediği öğrenildi. Bunun ardından anneannesini 'sana biraz hava aldıracağım' diyerek dışarı çıkmaya ikna eden Volkan G.'nın ifadesinde "Yolda bana bastonla vurdu. Ben ona vurmaması gerektiğini söyledim. Vurmaya devam edince bastonu tutup ona doğru ittim. Başına çarpınca bayıldı. O sırada otomobil seyir halindeydim. Aracı kullanmaya devam ettim. Bir süre sonra hareket etmeyince öldüğünü düşündüm. Çok panik yaptım. Uyuşturucunun etkisindeydim. Neler yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

KANLI ELBİSELERİ BULUNDU

Şüpheli Volkan G.'nin cesedi bıraktığını söylediği yerde aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aramalar kapsamında ceset çıkmadı. Şüphelinin gösterdiği yerlerin etrafında yapılan aramalarda Fatma Demircan'ın kanlı elbiseleri, iç çamaşırları, tokası ve derisiyle birlikte yüzülmüş saçlarının bulunduğu öğrenildi. Bölgede cesedin bulunmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Volkan G., annesi Gülay G., babası Veli G., kardeşi Birkan G., ile ayrıldığı eşi Meltem Y. adliyeye sevk edildi.