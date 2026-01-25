Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan H.S.A. Lisesi hakkında dile getirilen iddialar, eğitim camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Henüz resmî makamlarca doğrulanmayan iddialar, özellikle öğrencilerin güvenliği açısından hassasiyetle ele alınıyor.

OKUL YÖNETİMİNE YÖNELİK İDDİALAR

Öğrenci anlatımlarına ve bazı tanık beyanlarına göre; okul müdürü A.G.’nin kız öğrencilere yönelik gözle taciz ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Zorla çikolata yedirme gibi davranışlara tanık olunduğunu iddia eden öğrencilerin anlatımları, okul içindeki denetim mekanizmalarını da tartışmaya açtı.

PANSİYONLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Müdür yardımcısı T.A.’nın, öğrencilerin kaldığı pansiyonda ve okul binasında konakladığı, sabah ve akşam yemeklerini pansiyondan yediği öne sürüldü. Bu durumun, mevcut mevzuata aykırı olabileceği ve eğitim çevrelerinde rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.

“ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BASKI VAR” İDDİASI

En dikkat çeken iddialardan biri ise, özellikle pansiyonda kalan ve yaşadıklarını dile getiren öğrenciler üzerinde okul idaresi tarafından baskı kurulduğu yönünde. Öğrencilerin şikâyetlerini geri çekmeleri için psikolojik baskı gördükleri iddia edilirken, bu durumun ortaya çıkması halinde çok yönlü soruşturma gerektirdiği belirtiliyor.

VELİLER VE KAMUOYU DENETİM İSTİYOR

Veliler ve kamuoyu, okulun <strong>acilen denetlenmesini, öğrencilerin rehber öğretmenler ve uzmanlar eşliğinde, baskıdan uzak şekilde ifadelerinin alınmasını talep ediyor. Eğitim sendikaları ve bazı sivil toplum kuruluşları da Milli Eğitim Bakanlığı’nı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini göreve çağırıyor.

Konuyla ilgili şu ana kadar resmî makamlardan yapılmış bir açıklama bulunmazken, iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması bekleniyor. Sürecin hem idari hem de adli boyutuyla titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.