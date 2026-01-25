Manavgat'ta etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bu noktalardan birinde aracıyla birlikte mahsur kalan bir vatandaş için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İTFAİYE SÜRÜCÜYÜ YÜRÜYEREK ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yaklaşık 40-50 santim yüksekliğindeki su birikintisinde kalan aracın kapısını açarak sürücünün güvenli şekilde çıkmasını sağladı. Sürücü, ayakkabılarını eline alarak sudan yürüyerek çıktı.

“BENİ DEĞİL ARACIMI KURTARIN DEDİM”

Kurtarma işleminin ardından sürücü, itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Yardım çağrısını kendisi için değil aracının sudan çıkarılması için yaptığını söyleyen sürücü, “Burası deniz olsa ben yine yüzerek çıkardım. Ben araç için yardım istedim” ifadelerini kullandı.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, sağanak sonrası oluşan su birikintilerinin sürücüler için risk oluşturmaya devam ettiği görüldü.