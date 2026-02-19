Alanya’da etkili olan şiddetli yağışların ardından Dim Çayı, Oba Çayı ve Alara Çayı’nda taşkınlar yaşandı. Özellikle Dim Çayı çevresindeki işletmeler büyük zarar görürken, bölgede faaliyet gösteren esnaf hem maddi hem manevi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, zarar gören esnaflar için kredi kolaylığı sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Başkan Değirmenci, “Son yıllarda yaşadığımız en büyük sel felaketlerinden bir tanesi oldu. Dim, Oba ve Alara Çay’ında taşkınlar yaşadık. Bunun sonucunda da o bölgedeki esnaflarımız maddi ve manevi zarar gördüler. Bölgedeki esnaflarımızın hasar tespitlerinin yapılmasını temin ediyoruz. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra özellikle Dim Çayı bölgesinde uygulanacak olan proje ve yapımla ilgili de Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve ilgililerle görüşmelerimize devam ediyoruz. Çünkü önümüzdeki bir proje var. Bu projenin akabinde sezon başlayacak. Sezon öncesinde ne gibi hazırlıklar yapılacak onlara bakacağız. Bu bölgemiz Alanya’nın kimliğini oluşturan ve lokomotif bölgelerimizden bir tanesidir. Ciddi katma değer sağlayan güçlü bir bölgemizdir. Yaklaşık 600 ailenin ekmek yediği bölgedir. Burayı bir an önce ayağa kaldırmamız gerekiyor. Buradaki işletmemizin maddi kayıpları da oldu. Biz bu maddi kayıpları da telafi etmek adına dün bankalarla kredi anlamında görüşme gerçekleştirdik. Bir de devlet destekli KOSGEB kredileriyle ilgili müracaatta bulunuyoruz. Bunu resmi yazı olarak göndereceğiz. Buradaki amacımız KOSGEB’in kredilerinden bu bölgedeki esnaflarımızın 0 faizli olarak uzun vadeli ilk bir iki yıl ödemesiz sistem içerisinde kredi alabilmek. Böylelikle esnafımıza maddi destek sağlamış olacağız. Bunun sözünü hemen veremiyoruz. Bizimki şuanda sadece talep etmek” diye konuştu. (Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan Özdemir