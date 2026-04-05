Antalya, Alanya ve çevresinde yatırımcıların yakından takip ettiği TOKİ arsa satışları için tarih netleşti. Aksu, Gazipaşa, Kumluca, Manavgat ve Serik’te 10 arsa açık artırmaya çıkıyor.

TOKİ Antalya arsa satışı 2026 kapsamında önemli bir süreç başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Antalya genelinde farklı ilçelerde yer alan toplam 10 arsayı 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde müzayede yöntemiyle satışa çıkarıyor.

Listeye bakınca rakamlar küçük değil. Arsaların muhammen bedelleri 7 milyon TL’den başlıyor, 90 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Yani küçük yatırımcı için de var, büyük yatırımcı için de.

EN PAHALI ARSA AKSU’DA

Satış listesinde en dikkat çeken parsel, Aksu Çalkaya Mahallesi’nde yer alıyor. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki tarım alanı için belirlenen muhammen bedel 90 milyon TL’nin üzerinde.

Teminat ise 5 milyon TL olarak açıklandı. Bu da aslında kimlerin ihaleye girebileceğini biraz netleştiriyor.

GAZİPAŞA VE MANAVGAT’TA DA ARSALAR VAR

Satış sadece Aksu ile sınırlı değil. Gazipaşa, Manavgat ve Kumluca da listede.

Gazipaşa’da iki farklı tarım alanı satışa çıkıyor. Biri yaklaşık 17 bin metrekare, diğeri ise 6 bin metrekare civarında. Fiyatlar 7 milyon TL ile 17 milyon TL arasında değişiyor.

Manavgat tarafında ise birden fazla parsel var. Bazıları tarım arazisi, bazıları yol alanı niteliğinde. Peşin alımda %15’e kadar indirim uygulanacak olması da dikkat çekiyor.

KONUT İMARLI ARSA SERİK’TE

Listede en çok merak edilenlerden biri de konut imarlı arsa. Bu parsel Serik Kadriye Mahallesi’nde yer alıyor.

Yaklaşık 1.662 metrekare büyüklüğündeki arsanın fiyatı 24 milyon TL civarında. Turizm bölgesinde olması nedeniyle yatırımcı ilgisinin burada yoğunlaşması bekleniyor.

MÜZAYEDE DETAYLARI

Satışlar açık artırma yöntemiyle yapılacak. Katılım hem fiziki hem de internet üzerinden mümkün.

Tarih: 16-17 Nisan 2026

Saat: 10:30

Teminat: 500 bin TL – 5 milyon TL

Toplam değer: yaklaşık 232 milyon TL

İnternetten katılım imkanı olması özellikle şehir dışında yaşayan yatırımcılar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Bir de şöyle bir durum var… Arsalar tarım alanı mı, imarlı mı, nerede, ne kadar kazandırır… herkes kendi hesabını yapacak.

Çünkü bu işler biraz da zaman işi. Beklersin, kazanırsın. Ya da…

Antalya ve özellikle Alanya çevresinde arsa yatırımı yapmak isteyenler için TOKİ açık artırma detayları önümüzdeki günlerde daha da yakından takip edilecek gibi duruyor.