Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında Antalya'da bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Belirtilen tarih ve saatlerde enerji verilemeyecek mahalle ve sokaklar liste halinde duyuruldu. Yetkililer, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmalarını istedi.

AKSU

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : AKSU,KUNDU,KUNDU KUNDU,MERKEZ KARAÇALLI,MERKEZ KARAÇALLI Mah.,MERKEZ KEMERAGZI SAHIL CD.,MERKEZ KEMERAĞZI KARAÇALLI,MERKEZ KEMERAĞZI KEMERAĞZI,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 32061,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 32068,MERKEZ KUNDU,MERKEZ KUNDU Mah.,MERKEZ MANDIRLAR KARAÇAALİ,MERKEZ MANDIRLAR Mah. 31025 bölgelerinde 24/01/2026 09:00:00 - 24/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : AKSU,MERKEZ DUMANLAR,MERKEZ DUMANLAR Mah.,MERKEZ GÖKDERE,MERKEZ GÖKDERE Mah. HURMALI Sk.,MERKEZ GÖKDERE Mah. MAVİLER Sk.,MERKEZ MURTUNA 83,MERKEZ MURTUNA 84 SK.,MERKEZ MURTUNA Mah. 9119,MERKEZ SOLAK,MERKEZ YENİDUMANLAR,MERKEZ YURTPINAR 151,MERKEZ YURTPINAR 152,MERKEZ YURTPINAR Mah.,MERKEZ YURTPINAR Mah. 8177 bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : AKSU,MERKEZ SOLAK Mah. SOLAK Cd bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

DEMRE

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 09:30:00 - 16:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : DEMRE,MERKEZ KÖŞKERLER Mah. KÖŞKERLER/39,MERKEZ KÖŞKERLER Mah. MAZILCA- bölgeleri

Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 10:00:00 - 12:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : DEMRE,MERKEZ BEYMELEK,MERKEZ BEYMELEK Mah.,MERKEZ BEYMELEK Mah. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

ELMALI

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ELMALI,MERKEZ BAYRALAR EYMİR,MERKEZ BEYLER,MERKEZ MURSAL,MERKEZ PİRHASANLAR,MERKEZ TAVULLAR,MERKEZ TAVULLAR Mah.,MERKEZ TEKKE ELMALI AKCAY YOLU bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

FİNİKE

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : FİNİKE,MERKEZ KALE 215,MERKEZ KALE Mah. 215 Sk.,MERKEZ KALE ŞERBETCİ bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

GAZİPAŞA

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 10:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : GAZİPAŞA,MERKEZ GAZİ KARANFİL,MERKEZ GAZİ M.FAHRİ LEYLEK,MERKEZ GAZİ Mah. M.FAHRİ LEYLEK Cd,MERKEZ GAZİ Mah. NERGİZ Sk.,MERKEZ İSTİKLAL MARTI,MERKEZ İSTİKLAL Mah. M.FAHRİ LEYLEK Cd,MERKEZ İSTİKLAL Mah. RAHMİ ATAÖV Cd,İSTİKLAL Mah. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : GAZİPAŞA,MERKEZ GÜRÇAM,MERKEZ GÜRÇAM Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ GÜRÇAM Mah. MUSEİT Sk. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-01-24 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : GAZİPAŞA,MERKEZ PAZARCI ASMAALTI,MERKEZ PAZARCI Mah. PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN Cd,MERKEZ PAZARCI Mah. UĞUR MUMCU 8 Sk.,MERKEZ PAZARCI UĞUR MUMCU 7 bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması