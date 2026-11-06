DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da katıldığı Forum X toplantısında erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, ekonomik koşullar ve siyasi dengelerdeki değişim nedeniyle Türkiye'nin 2028'i beklemeden sandığa gidebileceğini savundu.

Antalya Hürses'in aktardığına göre Babacan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 2027 yılının sonbaharında yapılabileceği görüşünü dile getirdi. İktidarın ekonomik gelişmelere bağlı olarak seçim takvimini öne çekebileceğini öne süren Babacan, 2027 ilkbaharını da olası senaryolar arasında değerlendirdi.

BABACAN'DAN 2027 SONBAHARI İÇİN ERKEN SEÇİM TAHMİNİ

Antalya'daki toplantıda Türkiye'nin siyasi ve ekonomik görünümünü değerlendiren Babacan, son iki yılda siyasi dengelerin önemli ölçüde değiştiğini savundu. Mevcut ekonomik şartların iktidarın seçim stratejisini etkileyebileceğini belirten DEVA Partisi lideri, olağan seçim takviminden önce sandığa gidilmesi ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Babacan'ın değerlendirmesinde öne çıkan tarih 2027 sonbaharı oldu. Ancak bu açıklama, alınmış bir erken seçim kararına değil, muhalefet liderinin siyasi öngörüsüne dayanıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI VE SEÇİM TAKVİMİ ARASINDA BAĞLANTI KURDU

Babacan, erken seçim ihtimalini değerlendirirken emeklilerin ekonomik durumuna da öne çıktı. İktidarın 2027 yılının ocak ayında emeklilere yönelik gelir artırıcı düzenlemeleri gündeme getirebileceğini ve ardından ilkbaharda seçim kararı alabileceğini öne sürdü.

Bu senaryoda ekonomik iyileştirmelerin seçmen tercihleri üzerindeki olası etkisine işaret eden Babacan, siyasi gelişmelerin seçim tarihinin belirlenmesinde önemli rol oynayabileceğini savundu.

Babacan'ın sözleri, emeklilere yönelik yeni bir zam veya seyyanen ödeme kararının açıklandığı anlamına gelmiyor. Açıklamalar, iktidarın gelecekte izleyebileceği politikalar hakkındaki siyasi değerlendirmeleri içeriyor.

TÜRKİYE'DE SEÇİMLER NORMALDE NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'de son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu ise 28 Mayıs 2023'te yapıldı. Mevcut anayasal takvime göre bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2028 yılında yapılması öngörülüyor.

Anayasa Mahkemesinin yayımladığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir, aynı gün gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle Babacan'ın Antalya'da gündeme getirdiği 2027 senaryosunun gerçekleşmesi, seçimlerin olağan süresinden önce yenilenmesine yönelik anayasal sürecin işletilmesini gerektiriyor.

ERKEN SEÇİM KARARI NASIL ALINABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesi, seçimlerin hangi koşullarda yenilenebileceğini düzenliyor. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor.

600 milletvekilinden oluşan TBMM'de bu kararın alınabilmesi için en az 360 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhurbaşkanı da anayasal yetkisini kullanarak seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor.

Her iki durumda da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri birlikte gerçekleştiriliyor. Ayrıca Anayasa'nın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor.

Bu hükümler, erken seçim tartışmalarının yalnızca siyasi tahminlerden ibaret olmadığını, kararın alınma yöntemine bağlı olarak farklı anayasal sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

ANTALYA'DAKİ AÇIKLAMANIN SİYASİ ÖNEMİ

Ali Babacan'ın Antalya'da yaptığı değerlendirme, erken seçim tartışmalarına ekonomik koşullar üzerinden yeni bir siyasi yorum getirdi. DEVA Partisi lideri, özellikle emeklilerin gelir durumuna ilişkin olası düzenlemelerin seçim takvimiyle bağlantılı olabileceğini savundu.

Bununla birlikte 2027 ilkbaharı ve sonbaharına ilişkin ifadeler kesinleşmiş seçim tarihleri değil. Seçimlerin olağan takvimden önce yapılabilmesi için Anayasa'da belirtilen yetkili organlardan birinin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekiyor.