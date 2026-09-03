Antalya ve ilçelerinde 3 Eylül 2026 Perşembe günü yaz sıcakları etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre kent genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, Türkiye genelinde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Antalya merkezde gün içinde sıcaklığın 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

ANTALYA İLÇELERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

3 Eylül Perşembe günü Antalya merkezde sıcaklığın 35 dereceye ulaşması beklenirken Akseki'de 31, Aksu'da 37, Alanya'da 34, Demre'de 37, Döşemealtı'nda 38 ve Elmalı'da 34 derece tahmin ediliyor. Finike'de 36, Gazipaşa'da 34, Gündoğmuş'ta 34 ve İbradi'de 31 derece civarında sıcaklık öngörülüyor.

Batı ve merkez ilçelerinde de sıcak hava etkisini koruyacak. Tahminlere göre Kaş'ta sıcaklık 37, Kemer'de 35, Kepez'de 38, Konyaaltı'nda 35 ve Korkuteli'nde 32 dereceye kadar çıkabilecek. Kumluca'da 36, Manavgat'ta 35, Muratpaşa'da 35 ve Serik'te 35 derece civarında sıcaklık bekleniyor.

ALANYA VE GAZİPAŞA'DA SICAK HAVA SÜRECEK

Antalya'nın doğu kıyısındaki Alanya ve Gazipaşa'da az bulutlu ve açık hava öne çıkıyor. Alanya'da günün en yüksek sıcaklığının 34, Gazipaşa'da ise 34 derece civarında olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklığa nemin de eşlik edebilmesi nedeniyle termometrede ölçülen değer ile hissedilen sıcaklık arasında fark oluşabiliyor. Meteoroloji, hissedilen sıcaklığın hava sıcaklığının yanı sıra nispi nem ve rüzgâr değerleri dikkate alınarak hesaplandığını belirtiyor.

KIYI İLE İÇ KESİMLER ARASINDA SICAKLIK FARKI VAR

Antalya'nın deniz seviyesine yakın kıyı ilçeleri ile Toroslar üzerindeki yüksek rakımlı ilçeleri arasında sıcaklık değerleri farklılık gösteriyor. Akseki, İbradi ve Korkuteli gibi iç ve yüksek kesimlerde gündüz sıcaklıkları kıyıdaki bazı ilçelere göre daha düşük kalırken, Aksu, Döşemealtı, Demre ve Kepez gibi noktalarda daha yüksek değerler bekleniyor. Bu farklılıkta rakım, denize uzaklık, yer şekilleri ve yerel rüzgâr koşulları etkili oluyor.

GÜNÜN EN SICAK SAATLERİNE DİKKAT

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlerde özellikle günün sıcak saatlerinde açık alanda uzun süre kalınmaması önem taşıyor. Açık havada çalışanların, tarımsal faaliyet yürütenlerin ve uzun süre dışarıda bulunacak kişilerin doğrudan güneş altında kalma süresini azaltması, yeterli sıvı tüketmesi ve mümkün olduğunca gölgeli alanları tercih etmesi gerekiyor. Çocuklar, yaşlılar ve sıcak havadan daha fazla etkilenebilecek kişiler için de tedbirli olunması öneriliyor.

ANTALYA'DA HAVA TAHMİNLERİ NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerini sıcaklık, nem, rüzgâr ve atmosfer koşullarına ilişkin gözlem ve tahmin verilerini değerlendirerek düzenli olarak güncelliyor. Günlük tahminlerin yanı sıra saatlik ve 5 günlük tahminler de yayımlanıyor. Hava koşulları kısa süre içinde değişebildiği için vatandaşların özellikle seyahat, deniz, tarım ve açık hava faaliyetleri öncesinde güncel tahminleri ve varsa meteorolojik uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi kanallarından kontrol etmesi önem taşıyor.

TURİZM VE TARIMDA HAVA KOŞULLARI ÖNEM TAŞIYOR

Antalya'da hava durumu yalnızca günlük yaşamı değil, turizmden tarıma kadar birçok faaliyeti doğrudan etkiliyor. Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, Kumluca, Finike ve Gazipaşa gibi kıyı ilçelerinde açık hava ve deniz faaliyetleri yoğun şekilde sürerken, tarımsal üretimin yaygın olduğu bölgelerde sıcaklık, nem ve rüzgâr koşulları üretim planlamasında önem taşıyor. Bu nedenle günlük sıcaklık tahminlerinin yanı sıra saatlik nem ve rüzgâr verilerinin de takip edilmesi, açık alanda yapılacak çalışmaların hava koşullarına göre planlanmasına yardımcı oluyor.