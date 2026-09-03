Serik’te Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Osman Kozan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 39 yaşındaki Kozan’ın kanser nedeniyle hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra birlikte görev yaptığı belediye personelini yasa boğdu.

BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜNDE UĞURLANDI

Uzun yıllar görev yaptığı belirtilen Osman Kozan için Serik Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene Serik Belediye Başkan Yardımcıları, belediyenin birim müdürleri ve personelinin yanı sıra Kozan’ın anne ve babası ile yakınları katıldı. Mesai arkadaşları, görev yaptıkları kurumun önünde Kozan’a son kez veda etti.

Törende Kozan için dualar edildi ve helallik alındı. Duygusal anların yaşandığı törende ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Belediye binasındaki törenin tamamlanmasının ardından Kozan’ın naaşı defin işlemleri için Akbaş Mahallesi’ne götürüldü.

AKBAŞ MAHALLESİ’NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Osman Kozan’ın cenazesi, belediye önündeki vedanın ardından Akbaş Mahallesi Küçükandız Mezarlığı’na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Akbaş, Serik Belediyesi’nin resmi mahalle kayıtlarında ilçenin mahalleleri arasında yer alıyor. Cenaze ve defin süreci, Kozan’ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının katılımıyla tamamlandı.

ZABITA BELEDİYELERİN SAHADAKİ ÖNEMLİ BİRİMLERİNDEN

Osman Kozan’ın görev yaptığı zabıta teşkilatları, belediyelerin vatandaşla doğrudan temas kuran saha birimleri arasında bulunuyor. Belediye zabıtaları genel olarak belediye sınırları içerisinde yerel düzenin korunması, belediye kararlarının uygulanmasının takibi, iş yeri ve pazar alanlarının denetlenmesi, çevre ve halk sağlığını ilgilendiren belediye mevzuatının uygulanması gibi görevler üstleniyor. Hizmetin niteliğine ve yerel ihtiyaçlara göre zabıta teşkilatları farklı çalışma alanlarında görevlendirilebiliyor.

Zabıta personeli aynı zamanda vatandaşlardan gelen belediye yetki alanındaki şikâyetlerin sahada değerlendirilmesi, izinsiz faaliyetlere ilişkin kontroller ve kamusal alan düzeninin korunması gibi çalışmaların yürütülmesinde görev alıyor. Bu nedenle zabıta birimleri, özellikle nüfus ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu ilçelerde belediyelerin günlük hizmet organizasyonunun önemli parçalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

SERİK’TE BELEDİYE PERSONELİNİ YASA BOĞAN KAYIP

Antalya’nın önemli yerleşim merkezlerinden Serik’te belediye hizmetleri ilçe merkeziyle birlikte çok sayıda mahalleyi kapsıyor. İlçede yerel hizmetlerin sahaya ulaştırılmasında zabıta ekipleri de aktif rol üstleniyor. Osman Kozan’ın genç yaşta yaşamını yitirmesi, uzun süre birlikte çalıştığı belediye personeli açısından da büyük üzüntüye neden oldu. Belediye binası önünde gerçekleştirilen tören, Kozan’ın mesai arkadaşlarının kurumsal vedasına sahne oldu.