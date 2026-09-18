Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında da işlem başlatıldı. İlk haberlerde Saraçoğlu'nun gözaltına alındığı bilgisi yer alırken, oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada Türkiye'de bulunmadığını, önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu ve ülkeye döndüğünde adli makamlarla iş birliği yaparak ifade vereceğini bildirdi.

SORUŞTURMAYI BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YÜRÜTÜYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre soruşturma; kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bazı kişiler hakkındaki uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin iddiaları kapsıyor. Savcılık, uyuşturucu madde kullanıldığı, kullanımın kolaylaştırıldığı veya kullanım için yer temin edildiği yönünde makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na şüpheliler hakkında gözaltı ve arama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması yönünde talimat verildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi öngörülüyor.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Afra Saraçoğlu ise adının soruşturmada geçtiğine ilişkin haberlerin ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Saraçoğlu, haberleri yurt dışındayken öğrendiğini, daha önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle Türkiye'de bulunmadığını belirtti. Oyuncu, en kısa sürede Türkiye'ye dönerek adli makamlarla iş birliği içerisinde ifadesini vereceğini ifade etti.

GÖZALTI KARARI SUÇLULUK ANLAMINA GELMİYOR

Ceza soruşturmalarında gözaltı, şüpheli hakkındaki iddiaların araştırılması ve gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla uygulanan geçici bir koruma tedbiri niteliği taşıyor. Bir kişi hakkında gözaltı veya başka bir soruşturma işlemi uygulanması, o kişinin isnat edilen fiili işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Suçluluğun hukuken kesinleşmesi için yargılama sürecinin tamamlanması ve kesin hüküm bulunması gerekiyor.

BİYOLOJİK İNCELEME DE YAPILACAK

Savcılığın duyurduğu işlemler arasında biyolojik inceleme de bulunuyor. Uyuşturucu soruşturmalarında bu tür incelemeler, soruşturmanın niteliğine göre alınan biyolojik örneklerin laboratuvar ortamında değerlendirilmesini kapsayabiliyor. Elde edilen sonuçlar ise tek başına kamuoyuna yönelik bir hüküm niteliği taşımıyor; diğer deliller ve ifadelerle birlikte adli makamlar tarafından soruşturma dosyası kapsamında değerlendiriliyor.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Şüphelilerle ilgili arama, inceleme ve ifade işlemlerinin ardından dosyadaki mevcut deliller savcılık tarafından değerlendirilecek. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında kişiler hakkında hangi adli işlemlerin uygulanacağı, her şüphelinin dosyadaki durumuna göre yetkili makamlarca belirlenecek. Bu nedenle soruşturmanın devam ettiği aşamada sosyal medyada veya farklı mecralarda yayılan doğrulanmamış iddialar yerine savcılık ve diğer yetkili kurumların resmi açıklamalarının esas alınması önem taşıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında sanat, spor, medya ve sosyal medya dünyasından birden fazla kişi hakkında işlem yürütülüyor. Afra Saraçoğlu bakımından ise son açıklama, oyuncunun halen yurt dışında olduğu ve Türkiye'ye dönüşünün ardından adli makamlara ifade vermeyi planladığı yönünde. Soruşturmadaki nihai hukuki durum, yapılacak incelemeler ve savcılığın değerlendirmesi sonrasında netlik kazanacak.