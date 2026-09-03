Antalya genelinde elektrik dağıtım şebekesinde yürütülecek bakım, yatırım ve deplase çalışmaları nedeniyle 3, 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde farklı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. AEDAŞ tarafından duyurulan çalışma programı, kent merkezindeki yerleşimlerin yanı sıra kırsal mahalleleri de kapsıyor. Kesintilerin çalışma yapılan hatta göre farklı saatlerde başlayıp sona ermesi öngörülüyor.

ALANYA'DA KESİNTİLER BİRDEN FAZLA BÖLGEYİ KAPSIYOR

Alanya'da 3 Eylül'de Şıhlar bölgesindeki Karakise, Merkez, Musturlu Sokak ve Yenialiler Sokak çevresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak. Okurcalar'da ise 1003, 1007 ve 1009 sokaklar ile İlifos Caddesi ve çevresinde bakım çalışması nedeniyle kesintinin 09.00-17.00 saatleri arasında sürmesi planlanıyor.

İlçedeki çalışmalar 4 Eylül'de daha geniş bir alana yayılacak. Dinek, Kadıpaşa, Kızlar Pınarı, Saray ve Şekerhane çevresindeki bazı hatlarda 08.30-15.30 saatleri arasında bakım yapılacak. Akçatı ve Uğurlu'nun bazı bölümleri de aynı saatlerde kesintiden etkilenecek. İncekum'daki Habibler, Karaboynuzlar, 25115 Sokak ve Türkmentepe Sokak çevresinde ise 09.00-16.00 arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek. Şıhlar'daki yatırım çalışmaları da aynı gün devam edecek.

Okurcalar'ın 1058 Sokak ve Pürenli mevkisini kapsayan başka bir bakım programında ise çalışma alanı Manavgat sınırındaki bazı noktalarla birlikte değerlendiriliyor. Alanya'daki program 5 Eylül'de de sürecek; Başköy, Beldibi, Fakırcalı, Oba, Sapadere ve çevresindeki bazı kırsal hatlarda bakım, Şıhlar Mahallesi Yenialiler Sokak'ta ise yatırım çalışması nedeniyle planlı kesinti uygulanacak.

AKSEKİ VE AKSU'DA DA ÇALIŞMALAR VAR

Akseki'de Güçlüköy çevresinde yatırım çalışmaları kapsamında 4 ve 5 Eylül'de 09.00-16.00 saatleri arasında planlı kesinti öngörülüyor. Aksu'da ise 3 Eylül'de Çakallık ve bağlantılı hatlarda bakım çalışması yürütülürken, 4 Eylül'de Karaöz ve Kayadibi çevresinde 09.30-16.30 saatleri arasında deplase çalışması yapılacak. Karaöz ve Ortaköy çevresindeki bazı hatlarda benzer çalışmaların 5 Eylül'de de sürmesi planlanıyor.

PLANLI KESİNTİLER NEDEN YAPILIYOR?

Elektrik dağıtım sistemlerinde planlı kesintiler; şebeke bakımının güvenli şekilde yapılması, yeni yatırımların sisteme bağlanması, mevcut hatların yenilenmesi veya altyapı çalışmaları nedeniyle enerji hatlarının başka bir noktaya taşınması gibi işlemler sırasında uygulanabiliyor. Çalışma alanındaki hattın enerjisiz bırakılması, saha ekiplerinin iş sağlığı ve güvenliği koşullarında müdahale edebilmesi açısından da önem taşıyor. AEDAŞ'ın yayımlanan kesinti duyurularında da çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLARIN KESİNTİ ÖNCESİ TEDBİR ALMASI ÖNEMLİ

Planlı kesinti bulunan bölgelerde yaşayanların özellikle elektrikle çalışan cihazlar, internet bağlantısı, elektronik iş ekipmanları ve şarj gerektiren cihazlar açısından önceden hazırlık yapması gerekiyor. İşletmelerin de faaliyetlerini açıklanan kesinti aralıklarını dikkate alarak planlaması olası aksaklıkların azaltılmasına yardımcı olabilir. Hassas elektronik cihazların kesinti ve enerjinin yeniden verilmesi sırasında oluşabilecek elektriksel dalgalanmalara karşı korunması da alınabilecek genel tedbirler arasında yer alıyor.

KESİNTİ PROGRAMI NEDEN DEĞİŞEBİLİR?

Dağıtım şirketlerinin açıkladığı planlı kesinti saatleri çalışma programını gösteriyor. Ancak sahadaki işlemlerin planlanandan erken tamamlanması veya teknik ve operasyonel koşullar nedeniyle çalışma düzeninin değişmesi mümkün olabiliyor. Bu nedenle vatandaşların yalnızca daha önce yayımlanan listelere değil, kesinti günü dağıtım şirketinin güncel duyurularına da bakması önem taşıyor.

ANTALYA'DA ŞEBEKE ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK SÜRÜYOR

Antalya'nın geniş yerleşim alanı; kent merkezleri, turizm bölgeleri ve dağınık kırsal mahallelerden oluşan elektrik dağıtım altyapısının farklı noktalarda düzenli bakım ve yatırım ihtiyacını beraberinde getiriyor. Benzer planlı kesinti programları daha önce de bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında kent genelinde uygulanmıştı. Özellikle turizm ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde elektrik kesintilerinin işletmeler üzerindeki etkisi daha belirgin olabildiğinden, çalışma takviminin önceden takip edilmesi önem taşıyor.

GÜNCEL PROGRAM KONTROL EDİLMELİ

Kesintiden etkilenecek cadde, sokak ve mahalleler çalışma yapılan dağıtım hattına göre belirlendiği için aynı mahalledeki her abonenin mutlaka kesintiden etkilenmesi gerekmeyebilir. Bu nedenle vatandaşların kendi adreslerine ilişkin güncel planlı kesinti bilgisini AEDAŞ'ın resmi kanallarından kontrol etmesi, özellikle uzun süreli çalışmalar öncesinde gerekli hazırlıkları buna göre yapması gerekiyor.