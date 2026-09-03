Bosna Hersek futbolunun en önemli isimlerinden Edin Dzeko, milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı. Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen 40 yaşındaki santrfor, 2 Ekim 2026'da İsveç karşısında Bosna Hersek formasını son kez giyeceğini açıkladı.

YAKLAŞIK 20 YILLIK SERÜVEN SONA ERİYOR

Dzeko, kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Milli formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu belirten deneyimli futbolcu, ülkesini temsil ettiği her karşılaşmada aynı gururu yaşadığını ifade etti. Dzeko, artık kenara çekilme zamanının geldiğini hissettiğini ve 40 yaşına kadar milli takımda kalmasının ülkesine duyduğu bağlılığın bir sonucu olduğunu anlattı.

Bosna Hersek'in kaptanı, milli takım kariyerine 2 Haziran 2007'de Türkiye karşısında başladı. Dzeko, 3-2 kazanılan bu karşılaşmada ilk milli golünü de kaydetti. Aradan geçen yaklaşık 20 yılda Bosna Hersek hücumunun değişmez isimlerinden biri haline geldi.

151 MAÇTA 73 GOLLE İKİ REKORUN SAHİBİ

UEFA'nın 2026 Dünya Kupası verilerine göre Dzeko, 151 milli maçta 73 gole ulaştı. Bu rakamlarla Bosna Hersek tarihinin hem en fazla milli forma giyen hem de en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor. İsveç karşılaşmasında forma giymesi halinde milli maç sayısını 152'ye çıkararak kariyerine nokta koyacak.

DÜNYA KUPASI HATIRALARINI ÖNE ÇIKARDI

Dzeko, veda mesajında milli takımla yaşadığı önemli anlara da yer verdi. Bosna Hersek'in 2014'te tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını futbolculuk yaşamının en mutlu anlarından biri olarak nitelendiren tecrübeli golcü, yıllar boyunca ülkesini temsil etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

40 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda da Bosna Hersek'in kadrosunda yer aldı. FIFA'nın turnuva öncesindeki resmi kadro listesinde Dzeko, takımın en deneyimli isimlerinden biri olarak bulunurken milli kariyerindeki gol sayısı 73 olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Dzeko'nun kariyerinde Türkiye'nin de önemli bir yeri bulunuyor. Deneyimli santrfor 2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi ve takım kaptanlığı yaptı. Kariyeri boyunca Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahçe, Fiorentina ve Schalke 04 gibi kulüplerde görev aldı.

17 Mart 1986'da Saraybosna'da doğan Dzeko, profesyonel kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Zeljeznicar'da başladı. Avrupa'nın farklı liglerinde uzun yıllar forma giyen golcü futbolcu, kulüp kariyerini Schalke 04'te sürdürürken milli takım defterini 2 Ekim'deki İsveç karşılaşmasıyla kapatmaya hazırlanıyor.