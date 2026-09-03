Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, özellikle üst segment modellerde tüketicilerin yurt dışı seçeneğini daha yakından incelemesine neden oluyor. Bazı ülkelerde telefonların daha düşük fiyatlarla satılması ve uygun koşullarda vergi iadesi imkanının bulunması ilk bakışta önemli bir fiyat avantajı sağlayabiliyor. Ancak yurt dışından telefon satın alırken yalnızca cihazın etiket fiyatına bakmak yeterli değil. Türkiye’de mobil şebekelerde uzun süre kullanılacak cihazlar için IMEI kayıt şartları ve kayıt harcı da toplam maliyet hesabına dahil edilmek zorunda.

YURT DIŞI TELEFONLARDA 120 GÜN KURALI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bilgilendirmesine göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar Türkiye’de kayıt yaptırılmadan 120 gün kullanılabiliyor. Bu süre içerisinde gerekli kayıt işlemi gerçekleştirilmeyen cihazlar kayıt dışı duruma düşerek elektronik haberleşme hizmetlerine kapatılıyor. Kullanıcılar cihazlarının IMEI numarasını telefonun arama ekranına *#06# yazarak öğrenebiliyor ve kayıt durumunu e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Çift SIM, fiziksel SIM ve e-SIM gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte aynı cihazda birden fazla IMEI bulunması ise kullanıcıların en fazla merak ettiği konulardan biri haline geldi. Uygulamada farklı IMEI’lerin kayıtsız kullanım süreleriyle ilgili çeşitli yöntemlerden söz edilse de, cihazın IMEI yapısı ve BTK sistemindeki durumu belirleyici oluyor. Bu nedenle ikinci IMEI üzerinden ek kullanım süresinin her telefon için otomatik ve garanti edilmiş bir hak olduğu varsayımıyla hareket edilmemesi, cihaz özelindeki durumun resmi kanallardan kontrol edilmesi önem taşıyor.

KAYIT SÜRESİ DOLUNCA TELEFONA NE OLUYOR?

Kayıtsız kullanım süresinin sona ermesi telefonun bütün özelliklerinin devre dışı kalması anlamına gelmiyor. Haberleşmeye kapatılan cihaz, Türkiye’deki mobil operatörlerin şebekeleri üzerinden arama, SMS ve mobil internet hizmeti alamıyor. Buna karşılık cihazın Wi-Fi üzerinden internete bağlanan uygulamaları ve mobil şebeke gerektirmeyen diğer özellikleri kullanılmaya devam edilebiliyor. Telefonun yeniden mobil haberleşme hizmetlerinden yararlanabilmesi için kayıt şartlarının karşılanması gerekiyor.

2026 IMEI KAYIT HARCI 54 BİN 258 TL

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için uygulanan kullanım izin harcı 2026 yılında 54 bin 258 TL seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle yurt dışından telefon almayı planlayanların cihazın satış fiyatı, varsa yurt dışında alınabilecek vergi iadesi, seyahat giderleri ve Türkiye’deki IMEI kayıt harcını birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle telefonun yurt dışı ve Türkiye satış fiyatları arasındaki fark sınırlıysa kayıt harcı, yurt dışından alışverişin sağladığı maliyet avantajını önemli ölçüde azaltabiliyor.

SADECE HARCI ÖDEMEK YETERLİ DEĞİL

IMEI kayıt sürecinde en fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de harç ödemesinin tek başına kayıt işlemini tamamlamaması. BTK’nın bilgilendirmesine göre cihazın yolcu beraberinde getirilmiş olması, kişinin kayıt hakkının bulunması ve diğer mevzuat şartlarının karşılanması gerekiyor. Kayıt hakkı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Posta veya internet üzerinden yurt dışından satın alınarak Türkiye’ye gönderilen telefonların ise yolcu beraberinde cihaz kayıt sistemi kapsamında kaydedilmesi mümkün değil.

Kayıt hakkı açısından da belirli sınırlamalar bulunuyor. BTK’nın güncel bilgilendirmesinde, daha önce cihaz kaydı yaptıran kişinin kayıt yaptığı yıl ve takip eden iki yıl boyunca yeni kayıt hakkının bulunmadığı, sonraki yılın başlamasıyla yeniden kayıt hakkı doğduğu belirtiliyor. Ayrıca IMEI kayıt başvurusunda kullanılacak yurda giriş bilgisinin de mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Bu nedenle yurt dışına çıkmış olmak tek başına yeni bir telefonu kaydettirebilmek için yeterli kabul edilmiyor.

KAYIT İŞLEMİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Şartları karşılayan kullanıcılar işlemlerini e-Devlet Kapısı’ndaki BTK hizmetleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. İlk aşamada “IMEI Kayıt Hakkı Sorgulama” hizmetinden kişinin kayıt hakkının bulunup bulunmadığı kontrol edilebiliyor. Ardından gerekli harç ödemesi ve “IMEI Kaydet” hizmetindeki işlemler tamamlanıyor. Harç yatırıldıktan sonra kayıt ekranındaki işlemlerin son aşamaya kadar tamamlanması gerekiyor. Başvurunun ardından cihazın durumu yine e-Devlet’te bulunan IMEI sorgulama hizmetinden kontrol edilebiliyor.

ÇİFT IMEI KONUSUNDA DİKKAT

Son yıllarda fiziksel SIM ve e-SIM desteğini aynı anda sunan telefonların çoğalması, çift IMEI üzerinden kullanım konusunu da gündeme taşıdı. Ancak bir cihazın birden fazla IMEI’ye sahip olması, bu kimlik bilgilerinin farklı cihazlarda kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmesi veya başka cihazlara kopyalanması mevzuat ve BTK denetimleri açısından ayrı bir konu oluşturuyor. Kayıt sırasında ise birden fazla SIM desteğine sahip cihazların IMEI bilgilerinin sistemde doğru şekilde bildirilmesi önem taşıyor.

YURT DIŞINDAN TELEFON ALMADAN ÖNCE HESAP YAPILMALI

Sonuç olarak yurt dışından telefon satın alma seçeneği bazı modeller ve ülkeler açısından fiyat avantajı sağlayabilse de karar yalnızca mağazadaki satış fiyatına göre verilmemeli. Türkiye’deki IMEI kayıt harcı, kişinin mevcut kayıt hakkı, cihazın SIM ve IMEI yapısı, garanti koşulları ve yurt dışındaki olası vergi iadesi birlikte değerlendirilmeli. Özellikle mevzuat ve harç tutarları zaman içinde değişebildiği için satın alma öncesinde BTK, e-Devlet ve ilgili resmi kurumların güncel bilgilerinin kontrol edilmesi, sonradan yaşanabilecek iletişime kapanma veya kayıt sorununun önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.