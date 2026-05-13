Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, hastane bünyesinde görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı. Sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, “Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan hemşirelerimiz, birey ve toplum sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin büyük bir sabır, dikkat, sevgi ve hoşgörüyle görev yapan hemşirelerimiz, sağlık sistemimizin en önemli kahramanlarıdır. İnsana ve topluma büyük hizmet sunan başta hastanemizde görev yapan 480 hemşiremizin, geleceğin sağlık neferleri olan öğrencilerimizin ve tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Her zaman yanınızdayım” dedi. Dilek Salvur Sağındık ise hemşirelerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, “Emeğinizin her daim farkındayız. İnsan sağlığı için gece gündüz demeden emek harcayan, hastalarının yanında olan sizlerin değeri bir güne sığdırılamaz. Özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sezai Er de hemşireliğin bilgi, sabır ve emek isteyen kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Er, “İnsan hayatına dokunmanın sorumluluğunu taşıyan hemşirelerimiz; hastalarımızın en zor anlarında yanlarında olan, umut veren ve güven hissettiren sağlık çalışanlarıdır. Bugün yalnızca bir meslek grubunun günü değil; merhametin, fedakârlığın ve insan sevgisinin temsil edildiği çok değerli bir görevin kutlandığı anlamlı bir gündür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşirelerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN