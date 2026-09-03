ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı faiz kararı için takvim netleşti. Fed'in resmi takvimine göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde toplanacak. İki günlük toplantının ardından para politikası kararı 16 Eylül'de ABD Doğu Yakası saatiyle 14.00'te, Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

Kararın ardından Fed Başkanı'nın basın toplantısının ABD saatiyle 14.30'da başlaması planlanıyor. Bu saat Türkiye'de 21.30'a karşılık geliyor. Piyasalar yalnızca politika faizinde yapılacak değişikliğe değil, karar metnindeki ekonomi, enflasyon ve istihdam değerlendirmelerine de odaklanacak.

EYLÜL TOPLANTISINDA PROJEKSİYONLAR DA AÇIKLANACAK

Fed'in 2026 takviminde yıldız işaretiyle gösterilen eylül toplantısı, Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'nin yayımlanacağı toplantılardan biri. Bu nedenle faiz kararının yanında FOMC üyelerinin büyüme, işsizlik, enflasyon ve politika faizinin gelecekteki seviyesine ilişkin tahminleri de piyasaların gündeminde olacak.

Fed yılda sekiz olağan FOMC toplantısı gerçekleştiriyor. Kurumun resmi takvimine göre eylül toplantısından sonraki para politikası toplantıları 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında da ekonomik projeksiyonların güncellenmesi planlanıyor.

SON TOPLANTIDA FAİZ SABİT TUTULDU

FOMC, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerindeki son toplantısında federal fonlama faizinin hedef aralığını yüzde 3,50-3,75 seviyesinde değiştirmedi. Karar 9'a karşı 3 oyla alındı. Karşı oy kullanan üç üye ise hedef aralığın 25 baz puan artırılmasını tercih etti.

Fed, temmuz kararında ekonomik faaliyetin belirsizliklere rağmen sağlam bir hızda genişlediğini, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle uyumlu seyrettiğini ve işsizlik oranında sınırlı değişim olduğunu belirtti. Kurum ayrıca enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

PİYASALAR KARAR METNİNDE HANGİ BAŞLIKLARA BAKACAK?

Eylül toplantısında politika faizinin seviyesi kadar Fed'in bundan sonraki döneme ilişkin mesajları da önem taşıyacak. Enflasyon görünümü, iş gücü piyasasının seyri ve ekonomik büyümeye ilişkin değerlendirmeler, para politikasının yönüne ilişkin beklentilerin şekillenmesinde rol oynayacak.

Fed kararları ABD finansal piyasalarının yanı sıra dolar, tahvil faizleri, altın ve küresel sermaye hareketleri üzerinden Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomilerde de yakından takip ediliyor. Ancak piyasalardaki fiyatlamalar yalnızca Fed kararına değil, aynı dönemde açıklanan ekonomik verilere ve küresel gelişmelere göre de değişebiliyor.

FED FAİZ KARARI TÜRKİYE SAATİYLE KAÇTA?

Fed'in 15-16 Eylül'deki iki günlük toplantısının sonucu 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak. Basın toplantısının ise 21.30'da başlaması öngörülüyor. Eylül toplantısına ait tutanakların Fed'in takvimine göre 7 Ekim 2026'da yayımlanması planlanıyor.