Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda gözler yeni transferlere çevrildi. Rafael Leao ile Deniz Gül, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray formasıyla ilk resmi maçlarına çıkacak.

GALATASARAY LİGE 7 PUANLA BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti. İlk üç karşılaşmasında 7 puan toplayan Galatasaray, averajla 4. haftaya lider girdi. Başakşehir ise ilk üç haftada elde ettiği 4 puanla 9. sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın sezonun başlangıcındaki hücum performansı da öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar üç lig karşılaşmasında toplam 9 gol kaydetti. Bu gollerin 5'ini Victor Osimhen atarken Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

OSIMHEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın hücum hattındaki en üretken isim Victor Osimhen oldu. Nijeryalı futbolcu, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında ikişer, Göztepe karşısında ise bir gol kaydetti. Böylece Osimhen ligdeki ilk üç haftayı 5 golle tamamladı. Yıldız santrforun son 15 lig karşılaşmasındaki gol sayısı da 17'ye ulaştı.

RAFAEL LEAO İLK MAÇINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'da Başakşehir karşılaşmasının en önemli başlıklarından biri Rafael Leao olacak. Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına da çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro ve oyun planındaki tercihine bağlı olarak Leao, Başakşehir deplasmanında ilk kez Galatasaray formasını giyebilir.

Leao'nun takıma katılması, Galatasaray'ın hücum hattındaki seçenekleri artırırken yeni transferlerin ilk 11'e yerleşme sürecinde antrenman performansı, fiziksel durum ve takımın mevcut oyun düzenine uyum önemli rol oynuyor. Teknik ekipler özellikle sezon devam ederken kadroya katılan futbolcuların maç temposuna ve takım arkadaşlarıyla saha içi uyumuna göre sürelerini kademeli olarak belirleyebiliyor.

DENİZ GÜL DE FORMA BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Porto'dan kadrosuna kattığı Deniz Gül de Başakşehir karşılaşmasında ilk maçına çıkabilecek isimler arasında. Galatasaray, Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya 10 milyon avro transfer bedeli ödeneceğini resmi olarak açıklamıştı. Oyuncuyla 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç hücum oyuncusunun süre alıp almayacağına Okan Buruk karar verecek.

BİTSHİABU İÇİN İLK MAÇ BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu ise takıma yeni katılması nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi beklenmeyen isimler arasında bulunuyor. Sezon içinde yapılan transferlerde oyuncuların takımla geçirdiği antrenman sayısı ve fiziksel hazırlık seviyesi, teknik heyetin maç kadrosu kararında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

HAZIRLIKLAR KEMERBURGAZ'DA SÜRDÜ

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Kulübün açıkladığı antrenman programında dinamik ısınma, pas çalışmaları, taktiksel organizasyonlar ve oyun çalışmalarına yer verildi. Rafael Leao da yeni takım arkadaşlarıyla antrenmanlara katılarak maç öncesindeki hazırlık sürecine dahil oldu.

OKAN BURUK'UN KADRO TERCİHİ MERAK KONUSU

Başakşehir deplasmanı, Galatasaray açısından hem ligdeki yenilmez başlangıcını sürdürme hem de yeni transferlerin takıma entegrasyonunu ilerletme fırsatı taşıyor. Leao ve Deniz Gül'ün doğrudan ilk 11'de mi başlayacağı, yoksa maçın ilerleyen bölümünde mi kullanılacağı teknik heyetin son değerlendirmelerinin ardından netleşecek. Yeni isimlerin kadroya eklenmesiyle birlikte özellikle hücum hattındaki forma rekabetinin de artması bekleniyor.