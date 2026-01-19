Antalya, henüz üç ay önce kurulan bir yuvanın trajik sonuna sahne oldu. Yeni evli Helin Kutlay ile eşi İ.K. arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan gerilim, kısa sürede şiddetli bir tartışmaya dönüştü. Olayın sonu ise kan donduran bir ölümle bitti.

KOMŞULAR SİLAH SESİYLE İRKİLDİ

Apartman dairesinden yükselen kavga sesleri üzerine endişeye kapılan komşular, durumu kontrol etmek amacıyla çiftin kapısına yöneldi. Vatandaşlar kapıya ulaştığı esnada içeriden gelen tek el silah sesi, apartmanda büyük bir şok ve panik yarattı.

KUCAĞINDA HASTANEYE TAŞIDI

Silah sesinin hemen ardından daireden çıkan İ.K., kucağında yaralı eşi Helin Kutlay ile görüntülendi. Eşinin kendi hayatına son vermek istediğini iddia eden koca, Helin Kutlay'ı kendi imkanlarıyla apar topar hastaneye yetiştirdi. Ancak sağlık ekiplerinin hastanede yaptığı tüm kritik müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayata veda etti.

EŞ GÖZALTINDA: CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Hastanede yaşanan hareketlilik üzerine devreye giren polis ekipleri, olayın aydınlatılması için düğmeye bastı. Eş İ.K., ifadesine başvurulmak üzere derhal gözaltına alındı. Alanya’da ve bölgede üzüntüyle karşılanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor; genç kadının ölümündeki sır perdesi yapılacak incelemelerle netleşecek.