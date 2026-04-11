Antalya genelinde yürütülen planlı bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Nisan 2026 Pazar günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Yetkililer, çalışmalar süresince belirlenen saat aralıklarında enerji verilemeyeceğini açıkladı.
Kesintilerin planlanan süreden önce tamamlanması halinde ise elektrik hizmetinin daha erken sağlanabileceği belirtildi.
ALANYA’DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?
Alanya’da kesinti 09.00 – 15.30 saatleri arasında uygulanacak. Çalışmaların nedeni şebeke bakım ve güçlendirme olarak açıklandı.
Kesintiden etkilenecek mahalleler:
Oba, Cikcilli, Tosmur, Mahmutlar
MANAVGAT VE SERİK’TE DURUM
Manavgat’ta kesinti 08.30 – 14.30 saatleri arasında olacak. Çalışma kapsamında iletim hattı yenileme yapılacak. Etkilenecek mahalleler: Side, Ilıca, Evrenseki, Çolaklı
Serik’te ise 10.00 – 16.00 saatleri arasında trafo bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak. Etkilenecek mahalleler: Belek, Kadriye, Orta Mahalle
ANTALYA MERKEZ VE DİĞER İLÇELER
Muratpaşa: 09.00 – 15.00 | Yer altı kablo bakım çalışması
Fener, Güzeloba, Çağlayan, Şirinyalı, Kırcami
Kepez: 09.30 – 16.30 | Trafo bakım ve şebeke yenileme
Varsak Karşıyaka, Gazi, Hüsnü Karakaş, Çankaya, Yeni Emek
Konyaaltı: 10.00 – 17.00 | Enerji nakil hattı modernizasyonu
Hurma, Liman, Sarısu, Uncalı, Pınarbaşı
Aksu: 09.00 – 14.30 | Dağıtım hattı bakım çalışması
Altıntaş, Güzelyurt, Kemerağzı, Kundu
Döşemealtı: 10.00 – 17.30 | Yeni trafo bağlantısı
Bahçeyaka, Yeniköy, Altınkale, Yeşilbayır
Kemer: 09.30 – 14.30 | Hat bakım ve onarım
Merkez, Arslanbucak, Göynük
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, kesinti saatleri boyunca özellikle elektrikle çalışan cihazların korunması ve planlamaların buna göre yapılması konusunda uyarıda bulundu.