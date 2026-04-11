Antalya genelinde yürütülen planlı bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Nisan 2026 Pazar günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Yetkililer, çalışmalar süresince belirlenen saat aralıklarında enerji verilemeyeceğini açıkladı.

Kesintilerin planlanan süreden önce tamamlanması halinde ise elektrik hizmetinin daha erken sağlanabileceği belirtildi.

ALANYA’DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya’da kesinti 09.00 – 15.30 saatleri arasında uygulanacak. Çalışmaların nedeni şebeke bakım ve güçlendirme olarak açıklandı.

Kesintiden etkilenecek mahalleler:

Oba, Cikcilli, Tosmur, Mahmutlar

MANAVGAT VE SERİK’TE DURUM

Manavgat’ta kesinti 08.30 – 14.30 saatleri arasında olacak. Çalışma kapsamında iletim hattı yenileme yapılacak. Etkilenecek mahalleler: Side, Ilıca, Evrenseki, Çolaklı

Serik’te ise 10.00 – 16.00 saatleri arasında trafo bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak. Etkilenecek mahalleler: Belek, Kadriye, Orta Mahalle

ANTALYA MERKEZ VE DİĞER İLÇELER

Muratpaşa: 09.00 – 15.00 | Yer altı kablo bakım çalışması

Fener, Güzeloba, Çağlayan, Şirinyalı, Kırcami

Kepez: 09.30 – 16.30 | Trafo bakım ve şebeke yenileme

Varsak Karşıyaka, Gazi, Hüsnü Karakaş, Çankaya, Yeni Emek

Konyaaltı: 10.00 – 17.00 | Enerji nakil hattı modernizasyonu

Hurma, Liman, Sarısu, Uncalı, Pınarbaşı

Aksu: 09.00 – 14.30 | Dağıtım hattı bakım çalışması

Altıntaş, Güzelyurt, Kemerağzı, Kundu

Döşemealtı: 10.00 – 17.30 | Yeni trafo bağlantısı

Bahçeyaka, Yeniköy, Altınkale, Yeşilbayır

Kemer: 09.30 – 14.30 | Hat bakım ve onarım

Merkez, Arslanbucak, Göynük

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti saatleri boyunca özellikle elektrikle çalışan cihazların korunması ve planlamaların buna göre yapılması konusunda uyarıda bulundu.