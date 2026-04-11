Serdaroğlu, yapılan yatırımların şehrin geleceği için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, emeğe saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

​YERALTI ÇALIŞMALARI ŞEHRİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDEDİR

​Belediyenin kış aylarını verimli değerlendirdiğini ifade eden Serdaroğlu, "Alanya Belediyesi tarafından kış ayları boyunca şehrimizin altyapısını güçlendirmek, gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına önemli yeraltı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, çoğu zaman görünmeyen ancak şehirlerin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip yatırımlardır," dedi.

​SADECE OLUMSUZLUKLARA ODAKLANMAK EMEĞE VE GAYRETE HAKSIZLIKTIR

​Çalışmalar sırasında yaşanan geçici aksaklıkların hizmetin büyüklüğünü gölgelememesi gerektiğini savunan Serdaroğlu, "Ne yazık ki, bazı basın mensuplarının bu emek ve gayreti yeterince takdir etmediği, yapılan hizmetleri görmezden gelerek yalnızca olumsuzluklara odaklandığı gözlemlenmektedir. Oysa ki, böylesine kapsamlı çalışmalar kısa vadede zorluklar oluştursa da uzun vadede Alanya halkının yararına büyük katkılar sağlamaktadır," ifadelerini kullandı.

​BASIN ETİĞİ VE KAMU YARARI GÖZETİLMELİDİR

​Basının kamuoyunu aydınlatma görevine dikkat çeken İlçe Başkanı, "Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına basının sorumluluğu büyüktür. Yapılan hizmetleri objektif bir şekilde değerlendirmek, emeği teslim etmek ve kamu yararını gözetmek basın etiğinin temel unsurlarındandır," diyerek objektif habercilik vurgusu yaptı.

​ALANYA’NIN GELECEĞİ İÇİN ATILAN ADIMLARIN HAKKI VERİLMELİDİR

​Serdaroğlu açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Alanya’nın geleceği için atılan bu önemli adımların görmezden gelinmemesi, yapılan çalışmaların hakkının verilmesi ve emeğe saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler, şehrimize artı değer katan her türlü çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz."

