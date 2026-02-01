Antalya-Isparta karayolunda yaşanan heyelan, sürücülere zor anlar yaşattı. Antalya il sınırına yaklaşık 1 kilometre kala, Dereboğazı mevkiinde dağdan kopan dev kaya parçaları bir anda yola düştü. O sırada yolda olan araçlar ilerleyemedi, kısa sürede uzun araç kuyrukları oluştu.

YAĞIŞ SONRASI HEYELAN

Bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, metrelerce büyüklükte kayalar karayolunu tamamen kapladı. Sürücüler araçlarından inip durumu kontrol ederken, bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla kayaları yoldan çekmeye çalıştı.

Bir süre sonra sürücülerin yardımlaşmasıyla yol tek şeritli olarak kısmen açıldı. Ancak riskin devam etmesi nedeniyle bölgede temkinli ilerleme sağlandı.

Birkaç dakika… Kimse ne olacağını tam kestiremedi. Beklemekten başka çare yoktu.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda Antalya-Isparta güzergâhını kullanacak sürücülerin dikkatli olması, heyelan riski bulunan bölgelerde hızlarını düşürmeleri konusunda uyarıda bulundu. Bölgede temizlik ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.