EDİNİLEN bilgilere göre, dün Mehmet Vehbi Sağdıç (46) yönetimindeki 07 AZP 150 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle ekipler, yaralıları kurtarmak için yoğun ve dikkatli bir çalışma yürüttü. Kazada sürücü Mehmet Vehbi Sağdıç ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Çakır (32) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından adli tahkikat başlatıldı.