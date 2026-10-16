Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bedelli askerlik uygulamasında temel eğitimin iptal edileceği söylentilerine resmi yalanlama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların asılsız olduğunu ve mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

F5Haber'in aktardığına göre, son günlerde bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda 28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin tamamen kaldırılacağı öne sürüldü. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen DMM, yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynı şekilde devam ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ

Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmadığı vurgulandı. Vatandaşların asılsız paylaşımlara aldanmaması ve yalnızca ilgili devlet kurumları tarafından yapılan duyuruları dikkate alması gerektiği hatırlatıldı.

BEDELLİ ASKERLİKTE MEVCUT DURUM NEDİR?

Yürürlükteki askerlik kanunu kapsamında, bedelli askerlik hizmetinden faydalanan yükümlülerin 28 günlük temel askeri eğitimi birliklerinde fiilen tamamlaması gerekiyor. Uzaktan eğitim veya fiili eğitimin tamamen iptal edilmesi gibi bir yasa tasarısı halihazırda resmi makamların gündeminde yer almıyor.