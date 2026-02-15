İddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme geldi.

Soruşturma dosyasına yansıdığı ileri sürülen bilgilere göre, uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen bazı tekne partilerinin Budak’a ait teknede düzenlendiği iddiası kent gündemini hareketlendirdi. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

İFADELER DOSYAYA GİRDİ İDDİASI

Haberlere göre, soruşturma kapsamında ifade veren Avukat Melisa Ğ.’nin beyanlarında bir tekne organizasyonundan söz ettiği ve bu kapsamda bir kadının daha gözaltına alındığı öne sürüldü.

Ayrıca eski milletvekilinin sevgilisi olduğu belirtilen Rana Almila Ç.’nin de savcılığa ifade verdiği iddia edildi. Söz konusu ifadede, 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde bir teknede çekilen videodan bahsedildiği ve teknede birkaç kişinin bulunduğunun belirtildiği ileri sürüldü.

Rana Almila Ç.’nin ifadesinde, geçmişte yasaklı madde kullandığı için pişman olduğunu söylediği de iddialar arasında yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Çetin Osman Budak cephesinden ya da CHP kanadından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtiliyor.

İddiaların yargı süreci kapsamında değerlendirilmesi beklenirken, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi öngörülüyor.

Soruşturma devam ediyor.