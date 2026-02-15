İzmir Karşıyaka’da 30 liralık oyun oynayan bir vatandaş, Milli Piyango’nun “Hızlı On” oyununda 10’da 10 bilerek 15 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Milli Piyango’nun yeni şans oyunu Hızlı On ile büyük ikramiyeye ulaştı. Talihli, yalnızca 30 liralık kolon oynadı ve 10’da 10 doğru bilerek 15 milyon lira kazandı.

5 DAKİKADA BİR ÇEKİLİŞ YAPILIYOR

Her 5 dakikada bir çekilişi yapılan ve en yüksek ikramiyesi 25 milyon lira olan Hızlı On oyunu büyük ikramiye kazanan talihli, 30 liralık kolonlarından birinde tüm sayıları doğru tahmin etti. Böylece 15 milyon liralık ödülün sahibi oldu.

Son dönemde özellikle emekliler ve sabit gelirli vatandaşların küçük bütçelerle şansını denediği oyunlardan biri olan Hızlı On’da bu ikramiye, ilçede kısa sürede gündem oldu.

“ŞANSLI BAYİ” OLARAK BİLİNİYOR

İkramiyenin çıktığı Okyanus Tekel’in sahibi Gökhan Gümüş, işletmeyi 3 yıldır kendisinin işlettiğini, ancak dükkanın 25 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Gümüş, “Bölgemizde tercih edilen bir bayiyiz. Müşteriler arasında ‘şanslı bayi’ olarak biliniyoruz” dedi.

Yeni oyunun yoğun ilgi gördüğünü belirten Gümüş, yaz aylarından bu yana çeşitli ikramiyeler dağıtıldığını, 27 Ocak’ta da bir kazanan çıktığını ifade etti.

“ÇIKARSA OĞLUMA EV ALIRIM”

Bayide oyun oynayan 70 yaşındaki emekli Mehmet Er ise duygularını şöyle anlattı:

“Emekliyim. Zaman zaman şans oyunları oynuyorum. 15 milyon liranın birine çıktığını duyunca sevindim. Bana da çıksa oğluma hemen bir ev alırım. Yakında evlendireceğim. Kendime göre hayallerim var.”

Artan konut fiyatları ve yüksek kiralar nedeniyle birçok aile ev sahibi olmayı zorlaştırırken, bu tür büyük ikramiyeler özellikle sabit gelirli vatandaşların hayallerini süslüyor. 15 milyon lira ile bugün birçok şehirde birden fazla konut alınabiliyor.

Şans oyunlarına ilgi sürerken, yetkililer vatandaşların bilinçli ve kontrollü şekilde oyun oynaması gerektiğini hatırlatıyor.