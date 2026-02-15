ABD enflasyon verilerinin ardından ons altında yükseliş hızlanırken, ekonomist Selçuk Geçer orta ve kısa vadeye ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı.

ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilerin altında gelmesi, küresel piyasalarda dengeleri yeniden hareketlendirdi. Türkiye saatiyle 16.30’da açıklanan veriler sonrası ons altın fiyatı 50 dolarlık artışla 5 bin dolar bandına yaklaştı. Bu gelişme yatırımcıların gözünü yeniden altın piyasasına çevirdi.

Altındaki yükselişin ardından gözler, orta ve uzun vadeli senaryolara çevrilmiş durumda. Özellikle 2026 yılında ons altın ne olur sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor.

ABD’DEN PARA ÇIKIŞI SENARYOSU

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede ABD’den sermaye çıkışının hızlanabileceğini söyledi. Bu sürecin Avrupa, Asya ve gelişmekte olan ülke piyasalarına bir miktar rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.

Geçer’e göre küresel sermaye akımlarındaki değişim, özellikle altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Çin’in finansal güç olarak ön plana çıkabileceğine işaret eden Geçer, yatırımcıların güvenli liman arayışının artabileceğini vurguladı.

“FİYATA DEĞİL ANA TRENDE BAKIN”

Altında kısa vadeli dalgalanmalara odaklanılmaması gerektiğini belirten Geçer, yatırımcılara ana trendi takip etmeleri çağrısında bulundu. “Bu sakin hareketlere ya da yüksek dalgalanmalara bakmayın. Ana trende ve koşullara bakın. Altın hala yükseliş eğilimini koruyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle ons altın kısa vadeli hedef fiyat konusunda da rakam veren Geçer, sürecin mevcut şekilde devam etmesi halinde önce 6 bin 500 – 7 bin dolar seviyelerinin görülebileceğini dile getirdi.

ORTA VADEDE 10 BİN DOLAR İDDİASI

Geçer’in en dikkat çekici açıklaması ise orta vadeye ilişkin oldu. Ekonomist, mevcut küresel ekonomik koşulların sürmesi halinde ons altında 10 bin dolar seviyelerinin konuşulabileceğini söyledi.

Altın yatırımcıları açısından bu tahmin, küresel enflasyon, merkez bankası politikaları ve jeopolitik gelişmelerle birlikte değerlendiriliyor. Türkiye’de gram altın fiyatlarının seyri de büyük ölçüde ons tarafındaki bu hareketliliğe bağlı olarak şekilleniyor.

Uzmanlara göre yatırım kararı alınırken yalnızca tahminlere değil, kişisel risk profiline ve piyasa koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.