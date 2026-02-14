Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Gidengelmez Dağları mevkiinde son günlerde etkili olan yağışlar, Madenli–Süleymaniye yolunda toprak kaymasına neden oldu.

Yetkililerden alınan bilgilere göre özellikle Madenli ile Eşek Çukuru Yaylası arasındaki kesimde zemin yapısı bozuldu, yol daraldı ve bazı noktalarda risk arttı.

Sel nedeniyle kapanan Demirkapı Tünelinin en az bir hafta kapalı kalabileceği açıklanmıştı. Bu nedenle iki kent arasındaki ulaşım yükü alternatif güzergaha kaydı. Ancak heyelan riski, bağlantının tamamen kopabileceği endişesini beraberinde getirdi.

SÜRÜCÜLERE GECE UYARISI

Yolu kullanan sürücüler, özellikle gece saatlerinde görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor. Bölgede yeterli uyarı levhasının bulunmaması ise tehlikeyi artırıyor.

Bölge halkı, yol kenarına acilen “Heyelan Tehlikesi” ve “Yavaşlayın” levhalarının yerleştirilmesini talep ediyor.

Vatandaşlar ayrıca Eşek Çukuru mevkii civarında hız yapılmaması ve ağır tonajlı araçların dikkatli geçmesi gerektiğini vurguluyor.

İKİ ŞEHİR ARASINDA KRİTİK BAĞLANTI

Konya ile Antalya arasındaki ulaşım hattı özellikle ticari taşımacılık ve turizm açısından büyük önem taşıyor. Demirkapı Tüneli’nin kapalı olduğu süreçte alternatif yolun da riskli hale gelmesi, taşımacılıkta gecikmelere yol açabilir.

Yetkililer sürücülerin mümkünse yol durumunu kontrol etmeden yola çıkmaması ve meteorolojik uyarıları takip etmesi gerektiğini belirtiyor.