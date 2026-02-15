Antalya’da turizm, hizmet ve inşaat sektöründe çalışan binlerce kişi 3600 ve 4500 prim günü formülünü yakından izliyor. SGK kaynaklı teknik çalışmalar yeniden gündemde.

Türkiye’de kademeli emeklilik tartışmaları yeniden hız kazandı. Özellikle 1999-2019 arası sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik düzenlemesi başlığı, Antalya’daki çalışanların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Turizm sezonuna hazırlanan otellerde, şantiyelerde ve hizmet sektöründe çalışan binlerce kişi, 3600 ve 4500 prim günüyle ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

3600 VE 4500 PRİM GÜNÜ DETAYI NE ANLAMA GELİYOR?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, yeni modelde belirli tarih aralığında sigortalı olanların 3600 veya 4500 prim gününü tamamlaması halinde emeklilik sürecinin başlatılması gündeme gelebilir. Ancak burada yalnızca prim günü değil, yaş ve sigortalılık süresi şartı da belirleyici olacak.

Antalya’da sezonluk çalışan birçok sigortalının prim günü kesintili ilerliyor. Yazın otelde çalışan, kışın işsiz kalan bir çalışan için bu formül ciddi bir avantaj anlamına gelebilir. Ama tablo herkes için aynı değil.

Düzenlemenin temel hedefi olarak;

Prim gün sayısında denge kurulması,

Çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesi,

Kısmi emeklilik şartlarının netleştirilmesi

başlıkları öne çıkıyor.

SİGORTALILIK SÜRESİ KRİTİK ROL OYNUYOR

3600 günle emeklilik Antalya 1999 sonrası sigortalılar için mümkün mü? sorusu en çok yöneltilen başlıklar arasında yer alıyor. Ancak uzmanların altını çizdiği bir nokta var: Sadece prim günü yeterli değil.

Kadın ve erkek sigortalılar için işe giriş tarihine göre farklı yaş ve sigortalılık süresi kriterleri uygulanıyor. Bu nedenle herkesin durumu kişisel olarak değerlendirilmek zorunda.

Antalya’daki çalışanlar e-Devlet üzerinden;

Toplam prim gün sayısını,

Sigortalılık süresini,

Emekliliğe kalan tahmini süreyi

kontrol edebiliyor. SGK il ve ilçe müdürlüklerinde de konuya ilişkin bilgilendirme taleplerinin arttığı ifade ediliyor.

BORÇLANMA YÖNTEMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Eksik prim günü bulunanlar için askerlik borçlanması ve doğum borçlanması önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özellikle Antalya’da sezonluk çalışanların prim boşlukları bu yöntemlerle kapatılabiliyor.

Bir turizm çalışanı için birkaç yüz gün eksik prim, yıllarca beklemek anlamına gelebiliyor. O yüzden hesap kitap ciddi yapılıyor. Kimisi SGK’ya gidiyor, kimisi muhasebeciye danışıyor.

Bir de şu var… Her yayılan bilgi doğru değil.

ANTALYA’DA BEKLENTİ YÜKSEK

Turizm başkenti Antalya’da orta yaş grubundaki çalışanlar için kademeli emeklilik 3600 gün son gelişmeler başlığı ekonomik açıdan da önem taşıyor. Daha erken maaş almak, özellikle artan kira ve yaşam maliyetleri karşısında ciddi bir rahatlama anlamına gelebilir.

Ancak şu aşamada düzenleme henüz yasalaşmış değil. Meclis gündemine gelmesi beklenen olası reform paketinin detayları netleşmeden kesin bir hak doğmuş sayılmıyor.

Vatandaşların resmi açıklamaları SGK ve ilgili bakanlık kanallarından takip etmesi gerekiyor. Kurum dışında yapılan yorumlar kafa karışıklığı yaratabiliyor.

Son söz: Hesap kişisel, tablo kişisel. Herkes için aynı sonuç çıkmıyor.