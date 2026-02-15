Şubat ortasında nisan sıcaklıkları yaşandı ancak Libya üzerinden gelen lodosla birlikte 9 il için sarı uyarı verildi. Salı günü sağanak, çarşamba günü ise birçok bölgede kar bekleniyor.

Türkiye genelinde birkaç gündür etkili olan yalancı bahar havası yerini yeniden sert hava koşullarına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar hafta başından itibaren düşecek, özellikle salı günü yurt genelinde sağanak yağış, çarşamba günü ise iç ve doğu kesimlerde kar yağışı görülecek.

NİSAN SICAKLIKLARI KISA SÜRDÜ

Şubat ortasında İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 20 dereceye yaklaşırken, Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde 25 derece ölçüldü. Ege ve Akdeniz’de ise 22-23 dereceler görüldü. Ancak bu tablo kalıcı olmayacak.

Libya üzerinden gelen kuvvetli lodos rüzgarının saatte 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Ege, Marmara ve Batı Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kısa süreli fırtına görülecek.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı uyarı yayımladı. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ya da doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK

Lodosla birlikte özellikle batı ve güneydoğu kentlerinde çöl tozu taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını öneriyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi itibarıyla Marmara başta olmak üzere sıcaklıklar kademeli olarak düşmeye başlayacak. Salı günü yağış tüm yurda yayılacak. Akdeniz ve Ege’de yer yer kuvvetli yağmur görülecek.

Çarşamba günü ise hava belirgin şekilde soğuyacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı yeniden gündeme gelecek.

Kısacası, 3 günlük bahar havası yerini yeniden tipik şubat koşullarına bırakıyor. Kalın kıyafetleri kaldırmak için henüz erken.