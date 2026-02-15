Kepez’de gece saatlerinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Kütüklü, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, bir kez daha Antalya Bulvarı’ndaki trafik riskini gündeme taşıdı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, genç bir hayatın son bulmasına neden oldu. 25 yaşındaki Ahmet Can Kütüklü, kullandığı motosikletin minibüsle çarpışması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANTALYA BULVARI YAN YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 23.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Antalya Bulvarı yan yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ahmet Can Kütüklü idaresindeki motosiklet, plakası henüz belirlenemeyen bir minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kütüklü ve motosiklette bulunan arkadaşı yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kepez’de motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan genç sürücü, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kütüklü’nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Gece saatlerinde yaşanan kaza, bölgede motosiklet sürücülerinin güvenliği ve yan yollardaki hız sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle Antalya Bulvarı çevresinde son dönemde artan motosiklet kazaları, aileleri tedirgin ediyor. Bir evladın eve dönememesi… geride kalanlar için en ağır tablo bu.

Bu arada olay yerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.