Alanya Sugözü Mahallesi’nde bir kreş binasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alanya Sugözü Mahallesi’nde kreş binasında yangın ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Akşam saatlerinde yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER BÖLGEDE

Yangının çıktığı kreş binasının çevresinde güvenlik önlemi alındı. Alanya’da kreşte çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi.