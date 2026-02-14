Antalya’da etkili olan kuvvetli yağış Kaş’ta Eşen Çayı’nı taşırdı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 dönüm sera ve çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı.

Antalya genelinde günlerdir aralıklarla süren sağanak, bu kez Kaş ilçesinde ağır hasara yol açtı. İlçeden geçen Eşen Çayı’nın debisi gece saatlerinde hızla yükseldi ve taşkın meydana geldi. Özellikle Çayağzı mevkisindeki seralar ve tarım arazileri suyla kaplandı.

EŞEN ÇAYI TAŞTI, 300 DÖNÜM SERA ZARAR GÖRDÜ

İlk tespitlere göre yaklaşık 300 dönüm sera alanı su altında kaldı. Bölgedeki üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seralarına ulaşmaya çalıştı ancak ara yolların büyük bölümünün suyla kaplı olduğu görüldü. Bazı tarım arazilerinde ürünlerin tamamen zarar gördüğü bildirildi.

Antalya Kaş Eşen Çayı taşkını sonrası seralarda biriken suyun tahliyesi için çiftçiler kendi imkanlarıyla müdahaleye başladı. Özellikle domates ve biber üretimi yapılan alanlarda ciddi kayıp olduğu belirtiliyor.

ÇAYAĞZI MEVKİSİNDE MAHSUR KALANLAR OLDU

Su birikintilerinin ara yolları kapatması nedeniyle Çayağzı bölgesinde seralarda çalışan bazı kişilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, güvenli tahliye için çalışma başlattı.

Sel sularının çekilmesiyle birlikte hasar tablosunun daha net ortaya çıkması bekleniyor. Üreticiler ise özellikle kış sezonunda alınan krediler ve artan maliyetler nedeniyle yeni bir darbe aldıklarını söylüyor. Bir üretici, “Mazot zaten pahalıydı, şimdi ürün de gitti” diyerek tepkisini dile getirdi.

Toprak suyu bir anda çekmiyor. O seranın içine girince çamurun ağırlığı başka hissediliyor…

ANTALYA’DA 7 İLÇEDE HASAR

Kuvvetli yağışın Antalya genelinde 7 ilçede hasara yol açtığı bildirildi. Kırsal mahallelerde tarım alanları zarar görürken, bazı bağlantı yolları geçici olarak ulaşıma kapandı.

Antalya Kaş sel felaketi son dakika gelişmeleri kapsamında bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Vatandaşlara dere yataklarından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı.

Kurtarma ve hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlar koordinesinde sürüyor.