Ümral M. (64) yönetimindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Hümeyra A. (24) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, sürücüler ile otomobildeki yolcular Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ve minibüste bulunan İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ile Rahime K. (44) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA