Antalya–Gaziantep seferini yapacak uçak kalkış sırasında arıza yaşadı, yolcular acil tahliye edildi

Antalya Havalimanı’nda kalkış hazırlığı yapan yolcu uçağında yaşanan teknik arıza kısa süreli paniğe neden oldu. SunExpress’e ait Antalya–Gaziantep seferini gerçekleştirmesi planlanan uçakta, kalkış sırasında iniş takımıyla ilgili ciddi bir sorun oluştu. Tekerleklerin yerinden çıktığı belirtilen uçak pist üzerinde durduruldu.

Olay saatinin 14.25 sıraları olduğu bildirildi. İlk bilgilere göre uçak kalkış hamlesi yaptığı sırada tekerlek sistemi zarar gördü ve gövde alt kısmı piste temas etti. Kabin içinde duman ya da yangın oluşmadığı, bu nedenle daha büyük bir riskin önüne geçildiği aktarıldı.

YOLCULAR HIZLA UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Uçaktaki yolcular kontrollü şekilde tahliye edildi ve terminal içindeki bekleme salonuna alındı. Olay sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi. Havalimanı ekipleri ve teknik personel kısa sürede piste yönlendirildi.

Uçuş operasyonunda kısa süreli düzenleme yapılırken, diğer seferlerin kontrollü şekilde devam ettiği bildirildi. Arızalanan uçağın bulunduğu noktada teknik inceleme başlatıldı.

“BÜYÜK RİSK UCUZ ATLATILDI” DEĞERLENDİRMESİ

Canlı yayında bilgi veren gazeteci Yağız Şenkal, “çok büyük bir facia ucuz atlatılmış gibi görünüyor” ifadesini kullandı. İlk teknik değerlendirmenin ardından uçağın iniş takımı sistemine yönelik detaylı rapor hazırlanması bekleniyor.

Havalimanında bekleyen bazı yolcular ise yaşanan anlarda kabin içinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildiğini söyledi. Bir yolcu, “Bir anda durduk, sonra anons geldi, herkes sakindi ama ne olduğunu anlamaya çalıştık” dedi.

Gün içinde Antalya çıkışlı uçuşu olan yolcuların, sefer bilgilerini havayolu şirketi ekranlarından ve mobil uygulamalardan kontrol etmesi isteniyor. Özellikle aktarmalı uçuşu olanlar için küçük gecikmeler zincirleme etki yapabiliyor.