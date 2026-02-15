Mevduat faizleri yüzde 43’e kadar çıkarken 1 milyon TL’nin 1 yıllık net kazancı banka banka değişiyor. Aynı para ile alınan otomobilin yıllık değer kaybı ise tabloyu tersine çevirebiliyor.

14 Şubat 2026 itibarıyla bankaların sunduğu 1 milyon TL 1 yıllık vadeli mevduat faiz oranları yatırımcıların gündeminde. Faiz oranları yüzde 20 ile yüzde 43 arasında değişirken, yıllık net kazanç 142 bin TL ile 331 bin TL bandında oluşuyor.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL’NİN YILLIK GETİRİSİ

En yüksek oran yüzde 43 ile ON Plus’ta görülürken, net kazanç 305.193 TL seviyesinde. N Kolay’da yüzde 39 faizle 331.500 TL net kazanç dikkat çekiyor. DenizBank yüzde 40 faizle 306.000 TL kazanç sağlıyor.

Garanti BBVA yüzde 35,5 ile 301.750 TL, İş Bankası yüzde 33 ile 280.500 TL, Akbank yüzde 32 ile 272.000 TL net kazanç sunuyor. QNB’de yüzde 34,25 oranla 247.456 TL, Alternatif Bank’ta yüzde 34 ile 267.325 TL kazanç oluşuyor.

Kamu bankalarında ise oranlar daha düşük. Ziraat Bankası yüzde 27 ile 229.500 TL, Halkbank yüzde 23 ile 195.500 TL net kazanç sağlıyor. Şekerbank’ta yüzde 20 faizle 142.800 TL getiri hesaplanıyor.

AYNI PARA İLE OTOMOBİL ALINIRSA NE OLUR?

Şimdi asıl soru şu: 1 milyon TL ile araba almak mı, bankaya faizle yatırmak mı daha kârlı?

2026 piyasasında 1 milyon TL bandında alınabilecek sıfır ya da ikinci el otomobillerde ortalama yıllık değer kaybı yüzde 15 ila 25 arasında değişiyor. Bu da yaklaşık 150 bin TL ile 250 bin TL arası amortisman anlamına geliyor.

Yani 1 milyon TL’lik araç bir yıl sonra 750 bin – 850 bin TL bandına gerileyebiliyor. Üstelik buna kasko, trafik sigortası, MTV, bakım ve yakıt giderleri dahil değil.

Faizde ise en düşük senaryoda 142 bin TL, en yüksek senaryoda 331 bin TL net kazanç söz konusu. Araba tarafında ise aynı sürede ciddi bir değer kaybı…

Tabii otomobil bir yatırım aracı değil, ihtiyaç aracı. Ama “nakit değerlendirme” perspektifiyle bakıldığında tablo netleşiyor.

ALANYA’DA GERÇEK HAYATA YANSIMASI

Alanya’da bugün 1 milyon TL; küçük bir 1+1 dairenin peşinatı, orta segment bir otomobil ya da ciddi birikim anlamına geliyor. Özellikle turizm sezonu öncesi nakitini değerlendirmek isteyen esnaf ve emekliler için yüksek faizli mevduat hesapları yeniden gündeme gelmiş durumda.

Bir yıl boyunca aracını satmadan kullanmak isteyen bir vatandaş için elbette karar farklı olabilir. Ama sadece paranın getirisi hesaplandığında faiz tarafı daha avantajlı görünüyor.

Ve işin bir de psikolojik tarafı var. Arabayı kapının önünde görmek başka, internet bankacılığında rakam görmek başka.

Yine de matematik soğuk. Rakamlar konuşuyor. Duygular değil.

Kısacası 1 milyon TL’yi 1 yıl vadeli mevduata koyan bir yatırımcı, en iyi senaryoda yaklaşık 300 bin TL’nin üzerinde net kazanç elde edebiliyor. Aynı para ile alınan otomobilde ise ortalama 200 bin TL civarında değer kaybı riski var. Karar kişisel ama tablo ortada…