Alanya, Kaş ve Serik başta olmak üzere Antalya genelinde etkili olan şiddetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Alanya’da son 24 saatte metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.

Antalya’da üç gündür aralıksız devam eden şiddetli sağanak yağış, kent genelinde sel ve taşkınlara neden oldu. Evleri, iş yerlerini ve ahırları su bastı; dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Özellikle Alanya’da bazı bölgelerde su seviyesi göğüs hizasına kadar yükseldi.

ALANYA’DA MAHSUR KALANLAR BOTLA TAHLİYE EDİLDİ

Selin en yoğun hissedildiği ilçelerden biri Alanya oldu. Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Yener Sokak’ta giriş katı suyla dolan bir binada vatandaşlar mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, göğüs hizasına kadar yükselen suyun içinde ilerleyerek bina sakinlerini botla tahliye etti.

Mahalle sakinleri suyun kısa sürede yükseldiğini, araçların yarısına kadar suya gömüldüğünü söyledi. Özellikle zemin katlarda yaşayan aileler geceyi büyük tedirginlikle geçirdi.

Bir apartman sakini, “Bir anda oldu, ne olduğunu anlayamadık. Elektrikler kesildi, su kapıya dayandı…” diyerek yaşadıklarını anlattı.

DİMÇAYI VE OBAÇAYI’NDA TAŞKIN

Günlerdir devam eden yağış Dimçayı ve Obaçayı’nda su seviyesini kritik noktaya taşıdı. Kestel Mahallesi’nde çaya yakın konumdaki bazı site ve villa bloklarının zemin ve birinci katları su altında kaldı. Obaçayı çevresinde ise birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Site bahçeleri ve otopark girişleri tamamen suyla kaplanırken, bazı merdiven korkulukları ve bahçe duvarları su seviyesinin altında kaldı. Dimçayı çevresindeki piknik alanlarında hasar oluştu, bazı çardakların akıntıya kapılarak sürüklendiği bildirildi.

Çay kenarında faaliyet gösteren bir restoranın saniyeler içinde yıkılarak sulara kapıldığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Aslında herkes yağmur bekliyordu ama bu kadarını değil.

METEOROLOJİ RAKAMI AÇIKLADI

Alanya’da son 24 saatte metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü. Bu miktar, kısa sürede ciddi yüzey akışına ve dere taşkınlarına neden oldu. Uzmanlar özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

KAŞ’TA EŞEN ÇAYI TAŞTI

Kaş ilçesinde su seviyesi yükselen Eşen Çayı çevresinde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı, ürünlerde zarar oluştu. Çiftçiler özellikle seralarda ciddi kayıp yaşandığını ifade etti.

Belediye ekiplerinin bölgede ıslah ve set güçlendirme çalışması yürüttüğü bildirildi.

SERİK’TE EV VE AHIRLAR SU ALTINDA

Serik’te debisi yükselen Köprü Çayı nedeniyle Boğazkent Mahallesi Ahmediye mevkisinde meyve bahçeleri ile 1 ev ve 6 ahır su altında kaldı. Büyükbaş hayvanlar sahipleri ve komşularının yardımıyla tahliye edildi.

Evini su basan İsmail Hasırcılar, içerinin tamamen suyla dolduğunu ve temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ahırı zarar gören İbrahim Hasırcılar ise “Önce hayvanları çıkardık, sonra samanı kurtarmaya çalıştık” dedi.

MANAVGAT’TA SU SEVİYESİ GERİLEDİ

Manavgat’ta yağış sonrası yükselen Manavgat Irmağı’nda su seviyesinin düşmeye başladığı ve kritik eşiğin altına indiği aktarıldı. Ekiplerin kent genelindeki tahliye ve su tahliye çalışmaları sürüyor.

Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle dere yatakları ve çay kenarlarında yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü su bir anda yükseliyor ve…