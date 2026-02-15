Fırtına ve selin ardından bu kez toprak kaydı. Kumluca’da bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu, seralar dev kaya parçalarıyla ağır hasar gördü.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde heyelan, son haftalarda etkisini artıran sağanak yağışların ardından kırsal mahallelerde ciddi hasara yol açtı. Fırtına ve hortumun yaraları henüz sarılmadan başlayan toprak kaymaları, hem konutları hem de üretim alanlarını tehdit ediyor.

KIRSAL MAHALLELERDE TOPRAK HAREKETE GEÇTİ

Yaklaşık bir aydır aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle suya doyan zemin yumuşadı. Özellikle Ortaköy ve Sarıcasu mahallelerinde meydana gelen heyelanlar, evlerin duvarlarında çatlaklara neden oldu. Bazı noktalarda yamaçtan kopan dev kaya parçaları seraların üzerine düştü.

Bölgede yer altından geçen içme suyu hattının zarar gördüğü, bu nedenle bazı mahallelerde su kesintileri yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar hem can güvenliği hem de üretim kaybı nedeniyle endişeli.

Toprak kaymasının olduğu bölgede sabah saatlerinde sessizlik vardı. İnsanlar evlerinin duvarlarına bakıyor, seraların önünde hesap yapıyor. Zararın boyutu gün geçtikçe daha net ortaya çıkıyor.

“GEÇEN YIL BU KADAR DEĞİLDİ”

Üretici Hidayet Gümüş, iki gün önce yaşanan kaymada evinin zarar görmediğini ancak zeminin yavaş yavaş kaydığını söyledi. “Aşırı yağışlar sonrası bir kayma oldu. Evimi iki sene önce yaptım. Geçen yıl da yağmur vardı ama bu kadar değildi” dedi.

SERASI YIKILAN ÜRETİCİ YARDIM BEKLİYOR

Serasının üzerine dev kaya düşen domates üreticisi Ercan Balcı ise yaşadığı anı şöyle anlattı: “Dün öğle saatlerinde kaya yamaçtan koptu geldi. Heyelan serayı yerle bir etti. Zarar büyük. Tek başıma kaldırmam imkansız. Belediyeden yardım istedim. Hafriyat temizlendikten sonra seramı yine kurarım.”

Kumluca’da tarımla geçinen aileler için bu tür afetler sadece bir yapı kaybı anlamına gelmiyor. Bir sezonun emeği, kredi borcu, fide masrafı, gübre gideri… Hepsi aynı anda çöpe gidebiliyor. Üretici yeniden başlar ama her seferinde biraz daha zor başlar.

Şimdi bölgede en büyük soru şu: Yağışlar devam ederse yeni kaymalar olur mu…

BÖLGEDE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yetkililer, riskli alanlarda teknik incelemelerin sürdüğünü ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Özellikle Antalya Kumluca’da heyelan sonrası seralarda oluşan zarar için destek talepleri gündeme geldi.