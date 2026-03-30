Antalya ile Konya arasındaki yeni güzergahta kar ve buzlanma gün içinde ulaşımı zorlaştırdı. Derebucak-Gembos Ovası hattında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Demirkapı Tüneli yönünde uzun kuyruklar oluştu.

Antalya ile Konya arasındaki ulaşımı kısaltan yeni yol, bu kez kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gündeme geldi. Özellikle Konya’nın Derebucak ilçesi sınırlarındaki Gembos Ovası çevresinde etkili olan yoğun yağış, gün içinde trafiği neredeyse durma noktasına getirdi. Sürücüler, bazı noktalarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Güzergâhta en büyük sıkıntı, yol zemininde oluşan buzlanmayla birlikte yaşandı. Araçların ilerlemekte zorlandığı hatta özellikle Antalya yönünden çıkan sürücüler için tablo daha da ağırlaştı. Demirkapı Tüneli’ne kadar uzanan araç kuyrukları oluştu. Bu hat, Alanya’dan iç kesimlere gitmek isteyen sürücüler için de son günlerde yeniden kritik hale geldi.

GEMBOS OVASI HATTINDA ULAŞIM AKSADI

Karın yüksek kesimlerde etkisini artırmasıyla birlikte yeni Antalya-Konya yolunda geçişler zaman zaman tamamen durdu. Bölgede çalışan ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmasına ağırlık verdi. Yağışın şiddeti düşünce ve yol temizleme çalışmaları ilerleyince akşam saatlerinde trafik yeniden normale dönmeye başladı.

Bir yol kapanınca mesele sadece direksiyon başındaki sürücüyü etkilemiyor. Antalya’dan Konya yönüne sevkiyat yapanlar, yolcu taşıyanlar, şehirler arası plan yapan aileler... Hepsi bir anda beklemeye geçiyor. Saat uzadıkça yakıt masrafı artıyor, hesap şaşıyor. Biraz da mesele bu.

AKŞAM SAATLERİNDE YENİDEN AÇILDI

Gün içinde iki yönde de sorun yaşanan yolun, ekiplerin müdahalesi ve hava koşullarının kısmen yumuşaması sonrası yeniden trafiğe açıldığı bildirildi. Şu an için hatta resmi bir kapanma bilgisi öne çıkmıyor. Ancak bölgede hava sert döndüğünde şartların çok hızlı değişebildiği biliniyor.

Sürücüler açısından en kritik başlık yine aynı: Antalya-Konya yeni yol son durum bilgisi yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edilmeli. Çünkü özellikle gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte aynı hatta yeniden gizli buzlanma oluşabiliyor. Ve sonra...

BU GÜZERGAH DAHA ÖNCE DE KAPANMIŞTI

Yeni Antalya-Konya yolu, sadece kar nedeniyle değil, kısa süre önce yaşanan taşkınlarla da gündeme gelmişti. Şubat ayında etkili olan şiddetli yağışların ardından Eynif ve Gembos ovalarındaki su baskınları nedeniyle yol günlerce kapalı kalmış, ulaşım alternatif güzergâhlara yönlendirilmişti. Bu durum, yeni yolun özellikle sert hava koşullarında ne kadar hassas bir hat olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Bölgede yaşayanlar için bu haber sıradan bir yol bilgisi değil. Alanya, Manavgat, Akseki, Derebucak hattını kullanan vatandaş açısından yolun açık mı kapalı mı olduğu; işe, hastaneye, sevkiyata, hatta eve dönüş saatine kadar her şeyi değiştiriyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililerin uyarısı net: Bu güzergâhı kullanacak sürücüler hava durumu, yol durumu, buzlanma riski ve ekip yönlendirmelerini takip ederek yola çıkmalı. Özellikle yüksek rakımlı bölümlerde kış lastiği, düşük hız ve takip mesafesi artık tercih değil, zorunluluk gibi duruyor.