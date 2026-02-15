3 gün süren sağanak sonrası Eynif Ovası sular altında kaldı, Konya–Antalya kara yolu ulaşıma kapanırken yüzlerce araç mahsur kaldı.

Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli Konya–Antalya yolu, bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı. İbradı ilçesi sınırlarında bulunan Eynif Ovası’nda su seviyesi yükselirken, yol adeta göle döndü.

YOL TAMAMEN SULAR ALTINDA KALDI

Bölgeden çekilen hava fotoğraflarında kara yolunun büyük bölümünün suyla kaplandığı görülüyor. Özellikle Demirkapı Tüneli Konya istikameti yönünde ulaşım tamamen durdu. Sel sularının yol güzergâhını kaplaması nedeniyle yüzlerce araç uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı.

Üç gün boyunca aralıksız devam eden yağışın ardından oluşan su birikintileri henüz tamamen çekilmedi. Yetkililer, Konya–Antalya kara yolu son durum hakkında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EYNİF OVASI’NDA TEHLİKE SÜRÜYOR

İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası’nda etkili olan yağışların ardından tarım arazileri ve ulaşım hatları zarar gördü. Bölgedeki su seviyesinin yüksek olması nedeniyle yolun bazı kesimlerinde geçiş riskli kabul ediliyor.

Yolun ne zaman tamamen açılacağına ilişkin net bir tarih paylaşılmadı. Çalışmalar sürüyor ama suyun çekilmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde bölgeye giden bazı sürücüler, yolun ortasında su birikintileriyle karşılaştıklarını söyledi. “Bir anda yol bitti sandık” diyen bir sürücü, geri dönmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Bölgede hayat bir süreliğine durdu gibi. Trafik akışı kesildi, alternatif güzergâhlara yönlendirme yapıldı.

Kara yolunu kullanacak sürücülerin güncel yol durumunu takip etmeleri ve riskli bölgelere girmemeleri isteniyor. Özellikle ağır tonajlı araçların bu hattı tercih etmemesi tavsiye ediliyor.