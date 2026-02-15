Alanya–Sarıveller yolunun Kuşyuvası mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası yol güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Alanya’da etkili olan sağanak yağış bir kez daha ulaşımı etkiledi. Yalçı Mahallesi sınırlarında bulunan Kuşyuvası Mevkii Alanya–Sarıveller yolu 19. kilometrede heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yolun alt kısmında ciddi bir zemin boşalması oluştu. Olası bir çökme riskine karşı ekipler tarafından güzergâh tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

YOLUN ALT KISMINDA BOŞALMA OLUŞTU

Bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Özellikle Alanya Kuşyuvası heyelan son dakika gelişmeleri bölgeyi kullanan sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Yolun alt kısmında meydana gelen boşalmanın ilerlemesi halinde çökme riski bulunduğu belirtilirken, güvenlik nedeniyle ulaşım tamamen durduruldu. Sabah saatlerinden itibaren bölgede ekiplerin teknik inceleme ve güçlendirme çalışması başlattığı öğrenildi.

Bu yol özellikle yüksek rakımlı mahalleler ile Alanya merkez arasında bağlantı sağlıyor. Günlük geçiş yapan sürücüler için alternatif güzergâh arayışı başladı. Bazı sürücüler ise yolun kapalı olduğunu dönüş noktasında öğrendi.

ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Yetkililer, Alanya Sarıveller yolu trafiğe kapatıldı mı sorusuna net yanıt vererek güzergâhın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Sürücülerden resmi açıklamaları takip etmeleri ve alternatif yolları kullanmaları istendi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için zemin güçlendirme çalışmasının tamamlanması bekleniyor.

Yağışların devam ettiği günlerde özellikle dağlık ve eğimli bölgelerde benzer risklerin oluşabileceği uyarısı da yapıldı.