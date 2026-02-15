ALANYA'DA iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından Büyükhasbahçe Mahallesi'nde dün meydana gelen heyelan anının cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Villa ve konutların bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kaymasında, villaların istinat duvarları yıkıldı, bir evin giriş kapısı toprak ve taş yığınlarıyla doldu. Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Toprak ve kaya parçalarının girdiği ev hasar görürken, çevredeki 5 binada oturan vatandaşlar ise tahliye edildi. Bölge sakinlerinden Hilmi Türemiş gazetecilere, dün evden bahçeye tavukları beslemek için çıkan annesinin yukarıdan düşen bir iki taş parçasıyla eşini ve gelinini uyardığını söyledi. Annesinin haber vermesinin ardından toprak yığının evlerine doğru geldiğini anlatan Türemiş, "Kayan toprak ve kaya parçaları istinat duvarlarıyla bizim eve dayandı. Evi kaydırma riski var. Eşyalarımız, dolabımız, elbiselerimiz ve ilaçlarımızı bırakıp çıktık. Evimiz yıkılmak üzere. Sonucun ne olacağını bekliyoruz" dedi.

Türemiş, kendi evlerinin yukarısında 3'ü villa 5 binanın olduğunu dile getirerek, yıkılma riski nedeniyle polislerin bu bölgedeki evlere girilmesine izin vermediğini dile getirdi. Heyelanın yolu ve evlerinin giriş kısmını kapattığını aktaran, Türemiş, "Evin içini taş doldurdu. Taşlar demir kapıyı kırdı" diye konuştu.

Küçükhasbahçe Mahallesi'nde ise dün 7 binada vatandaşlar tahliye edilmiş, bölgedeki bir istinat duvarı da toprak kayması nedeniyle yıkılmıştı. Öte yandan kuvvetli yağışın ardından çay yataklarından çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçalarıyla tıbbi atıklar sahil şeridine vurdu. Alanya Belediyesi ekipleri, plajda oluşan kirlilik için çalışma başlattı.