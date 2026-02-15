Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Sarağlar Mevkii’nde meydana gelen trafik kazası mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bahçeye uçtu.
KONTROLDEN ÇIKTI, BAHÇEYE SAVRULDU
Edinilen ilk bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek durabildi. Çarpmanın etkisiyle bahçede maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Mahmutlar Sarağlar Mevkii’nde yaşanan kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.