​"HEPİMİZ UZMAN KESİLİYORUZ AMA ÇABUK UNUTUYORUZ"



​Yaşanan her acı tecrübenin ardından koro halinde aynı şeylerin konuşulduğunu belirten Şefik Bahçe, açıklamasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

​"İyi pazarlar dostlar; maalesef ülkemizde bir döngü var. Deprem olur, canlar gider, mallar telef olur; işte o zaman çürük yapılar gündemimize gelir. Yangın çıkar, alevler her yeri sarar; ancak o zaman tedbirler aklımıza gelir. Sel olur, su baskını olur; o vakit derelerin ıslah edilmesi gerektiğini hatırlarız. Üç beş gün boyunca evde, çarşıda, pazarda, medyada ve hatta devlet ricalinde tek konu bu olur. Sebepleri tartışılır, tedbirler hakkında ahkamlar kesilir, adeta hepimiz her konuda uzman oluruz."



​"YENİ BİR MUSİBET GELENE KADAR UNUTULUP GİDİYOR"



​Sürecin sadece tartışma safhasında kaldığını dile getiren Bahçe, icraat noktasındaki eksikliğe dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

​"Ne yazık ki tüm bu konuşulanlar, yeni bir musibet, yeni bir bela kapımızı çalıncaya kadar unutulur gider. Yaşanan onca acıdan ders çıkarmak yerine hafızalarımızı siliyoruz. Bugünlerde başta Antalya’mız ve ilçelerimizde yaşanan afetlerin ardından da korkarım ki aynı akıbet yaşanacak. İnşallah bu sefer yanılırım. Ben artık yetkililerden sadece konuşmalarını değil; gereken planlamaları yapmalarını, somut çalışmaları başlatmalarını ve kalıcı tedbirleri bir an önce almalarını bekliyorum."



​"UMARİM BU KEZ GEREKEN YAPILIR"



​Açıklamasını sağduyu çağrısıyla noktalayan İYİ Parti Alanya Eski Kurucu İlçe Başkanı Şefik Bahçe, "Umarım bu sefer yaşananlar kulağımıza küpe olur ve yetkililer görevlerini layıkıyla yerine getirirler. Tüm hemşehrilerime saygılarımla, iyi pazarlar diliyorum," dedi