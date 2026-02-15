ALANYA’DA yaşayan ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Taha Miraç Kevkir için Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) tarafından anlamlı bir destek programı düzenleniyor. Valilik onaylı yardım kampanyası kapsamında gerçekleştirilecek canlı yayın, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20.30’da sosyal medya üzerinden izleyicilerle buluşacak. ‘1 Balon: 100 TL’ sloganıyla yürütülen kampanyada, vatandaşlar küçük katkılarla büyük bir dayanışmanın parçası olmaya davet edilecek. Programın canlı yayın konukları arasında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mehmet Özal Gökçe, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile sunucu Bilal Nizam yer alacak. Yayında hem kampanya süreci hakkında bilgi verilecek hem de bağış çağrısı yapılacak. Alanya’nın yardımseverlik ruhunu bir kez daha ortaya koyması beklenen gecede, Taha Miraç Kevkir için ‘tek yürek’ olunacak. (Şerife ÇOBAN)
Alanya, 5 yaşındaki Taha Miraç için tek yürek oluyor
Alanya’da DMD kas hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Taha Miraç Kevkir için, Alanya Sevdalıları Derneği tarafından valilik onaylı canlı yayın kampanyası düzenleniyor. 16 Şubat Pazartesi akşamı yapılacak yayında, “1 Balon: 100 TL” sloganıyla minik Taha’nın tedavisine destek çağrısı yapılacak
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'da yangın: Kreş binasından dumanlar yükseldi
Araba mı, faiz mi? 1 milyon TL’nin getirisi hesaplandı: Kazanç ve kayıp tablosu ortaya çıktı
Son Dakika! Alanya'da heyelan alarmı: Çok sayıda bina tahliye edildi
Antalya milletvekili hakkında şok iddialar: Teknesinde kadınlarla...
Son dakika - Akdeniz'de deprem
Antalya'da eğitim camiasının acı günü: Öğretmen kazada hayatını kaybetti