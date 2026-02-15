ALANYA’DA yaşayan ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Taha Miraç Kevkir için Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) tarafından anlamlı bir destek programı düzenleniyor. Valilik onaylı yardım kampanyası kapsamında gerçekleştirilecek canlı yayın, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20.30’da sosyal medya üzerinden izleyicilerle buluşacak. ‘1 Balon: 100 TL’ sloganıyla yürütülen kampanyada, vatandaşlar küçük katkılarla büyük bir dayanışmanın parçası olmaya davet edilecek. Programın canlı yayın konukları arasında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mehmet Özal Gökçe, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile sunucu Bilal Nizam yer alacak. Yayında hem kampanya süreci hakkında bilgi verilecek hem de bağış çağrısı yapılacak. Alanya’nın yardımseverlik ruhunu bir kez daha ortaya koyması beklenen gecede, Taha Miraç Kevkir için ‘tek yürek’ olunacak. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi