ALANYA’DA etkili olan aşırı yağışlar sonrası Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Oba ve Kestel mahallelerinde toprak kaymaları ve su baskınları meydana geldi. Riskli bölgelerde yapılan ilk tespitler doğrultusunda toplam 19 bina güvenlik amacıyla tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, sahada incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde koordine etti.

KÜÇÜKHASBAHÇE’DE 7 BİNA BOŞALTILDI



Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler Sokak mevkiinde meydana gelen toprak kaymasının ardından 3, 4 ve 5 katlı yapılardan oluşan toplam 7 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede yıkım yaşanmazken, ekipler çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Kaymakam Öztürk, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve ilgili tüm kurumlara vatandaşların ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması talimatı verildi. Tahliye edilen vatandaşların geçici konaklama ve diğer tüm ihtiyaçları, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinesinde karşılanarak misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.



BÜYÜKHASBAHÇE’DE 6 BİNA TAMAMEN TAHLİYE EDİLDİ



Kaymakam Öztürk, Büyükhasbahçe Mahallesi Zencefil Kafe mevkiinde yaşanan toprak kayması ve Köşk Yolu Sokak’ta istinat duvarlarının kayması sonucu oluşan riskli bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları koordine etti. Bölgede yapılan ilk incelemelerde bir villanın altının oyulduğu, bitişiğindeki villanın da risk altında olduğu belirlendi. Toprak kaymasının devam etmesi veya altı oyulan binanın yıkılması ihtimaline karşı, çevrede etkilenebilecek yaklaşık 2’si inşaat hâlinde olmak üzere toplam 6 bina güvenlik amacıyla tamamen tahliye edildi. Bölgede herhangi bir yıkılma, can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirler Kaymakamımızın koordinesinde alınarak Alanya Belediyesi ve ilgili tüm birimlere gerekli talimatlar verildi. Olası risklere karşı tedbir amacıyla tahliye edilen evlerdeki vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve talepleri, Alanya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince karşılanmaya başladı. Ziyaret ve incelemelerde; İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Antalya AFAD Şube Müdürü Abdullah Okunmuş ve Büyükhasbahçe Mahalle Muhtarı Tuğran Sağlamel de hazır bulundu.



OBA MAHALLESİ’NDE ESNAF VE İŞLETMELER ZİYARET EDİLDİ



Kaymakam Öztürk, kuvvetli yağışlardan etkilenen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede yer alan at çiftliği işletmesinde ve Obaçayı mevkisinde incelemelerde bulunan Kaymakam Öztürk, yaşanan olumsuzluklar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarımızla hasbihal ederek onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Devletin tüm imkânlarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, ilgili tüm kurumlarımızın ihtiyaçların giderilmesi için sahada aktif olarak görev yaptığını vurgulayarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.



KAYMAKAM ÖZTÜRK YERİNDE İNCELEDİ



Kestel Mahallesi’nde Dim Çayı’nın yükselmesi sonucu bazı alanlarda su baskınları yaşandı. Bölgede yapılan incelemelerde ilgili kurumların ilk andan itibaren müdahalede bulunduğu bildirildi. Kaymakam Öztürk’e ziyaret ve incelemelerde; İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Antalya AFAD Şube Müdürü Abdullah Okunmuş, DSİ Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, DSİ 134. Şube Müdürü Can Başer, Küçükhasbahçe Mahalle Muhtarı Hilmi Sezen, Büyükhasbahçe Mahalle Muhtarı Tuğran Sağlamel, Oba Mahalle Muhtarı Şeref Gürkan, Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar ve Kuzyaka Mahalle Muhtarı Zeki Kıllı eşlik etti. (Şerife ÇOBAN)