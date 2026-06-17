Edinilen bilgiye göre, "6 ayrı suçtan" hakkında toplam 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2025 yılının Temmuz ayında Bitlis Cezaevi'nden firar eden 25 yaşındaki Y.T.'nin Alanya'da gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlünün Payallar Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalıştığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalanan Y.T., gözaltına alınarak Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Alanya’da firari hükümlü inşaatta yakalandı
Bitlis Cezaevi’nden firar eden ve hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Alanya’da jandarma ekiplerince bir inşaatta çalışırken yakalandı.
Muhabir: MEHMET AL
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